HOME WOMEN LIFE

Sering Merasa Sedih dan Malas Saat Hujan? Ternyata Ini Penjelasan Ilmiahnya

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |22:34 WIB
Sering Merasa Sedih dan Malas Saat Hujan? Ternyata Ini Penjelasan Ilmiahnya
Sering Merasa Sedih dan Malas Saat Hujan? Ternyata Ini Penjelasan Ilmiahnya. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pernahkah merasa tiba-tiba tidak bersemangat, malas beraktivitas, atau bahkan merasa sedih saat hujan lebat mulai mengguyur? Jika iya, kamu tidak sendirian. 

Fenomena tersebut ternyata bukan sekedar perasaan subjektif, melainkan hasil dari kombinasi kompleks antara faktor biologis dan psikologis.

Psikolog Klinis Forensik, Kasandra Putranto mengatakan bahwa hal itu dipengaruhi oleh berkurangnya paparan sinar matahari saat hujan serta tekanan udara yang menurun. Sehingga suasana yang dirasakan tubuh cenderung tidak nyaman. 

“Berkurangnya paparan sinar matahari dapat menurunkan produksi serotonin hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati sementara hormon melatonin meningkat sehingga tubuh terasa lebih lelah dan malas,” kata Kasandra, Minggu (25/1/2026).

8 Kebiasaan Tanpa Disadari Bisa Memicu Rasa Sedih

Dia menjelaskan, kondisi gelap yang terjadi saat hujan dapat mengganggu jam biologis tubuh termasuk jam tidur. Sehingga berdampak langsung terhadap kestabilan emosi. Apalagi, jika hujan tersebut mengganggu aktivitas di luar ruangan yang sudah direncanakan.

“Hujan membatasi mobilitas, interaksi sosial, dan aktivitas luar ruang yang sebenarnya berfungsi sebagai penyangga mood,” jelas dia.

Selain itu, hujan yang turun juga cenderung menimbulkan perasaan tidak pasti yang memicu stress ringan dan rasa risih. “Faktor-faktor inilah yang membuat sebagian orang cenderung merasa murung, kurang berenergi, dan enggan beraktivitas saat hujan turun,” ucap dia.

Meski demikian, hal tersebut belum tentu dirasakan semua orang. Sebab, semua hal di atas tetap dipengaruhi oleh pengalaman pribadi seseorang terhadap hujan itu sendiri. 

 

Topik Artikel :
Sedih Perasaan musim hujan Hujan
