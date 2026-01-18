HOME WOMEN TRAVEL

Libur Panjang Isra Miraj, Wisata Religi Masjid Keramat Luar Batang Diserbu Peziarah

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |10:11 WIB
JAKARTA - Wisata Religi Masjid Jami Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai diserbu para peziarah di masa libur panjang Isra Miraj. 

Terpantau, para peziarah baik lokal maupun luar daerah terus berdatangan sejak pagi hari. Mereka datang ke Masjid Keramat Luar Batang untuk menikmati suasana dan kemegahan salah satu masjid bersejarah di Jakarta Utara ini. 

Selain itu, arus peziarah juga terus mengalir mendatangi makam Al-Habib Husein bin Abubakar Al-Aydarus yang sudah banyak dikenal oleh berbagai kalangan masyarakat sekaligus sebagai pendiri dari Masjid Keramat Luar Batang. 

Salah satunya seperti Heni salah satu peziarah asal Sawangan Depok yang sengaja mengisi libur Isra Miraj dengan berziarah ke beberapa makam wali, salah satunya makam Al-Habib Husein bin Abubakar Al-Aydarus di Masjid Keramat Luar Batang. 

“Ziarah dari pengajian, iya, Isra Miraj, sebelumnya udah dari Tanjung Priok dari Mbah Priok terus ke Luar Batang, nanti ke Bogor,” kata Heni saat diwawancarai usai ziarah di Masjid Keramat Luar Batang, Sabtu (17/1/2026). 

Sementara itu, Sekretaris DKM Masjid Keramat Luar Batang, Maswi mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah peziarah pada masa libur panjang Isra Miraj. 

Jika biasanya peziarah yang datang pada hari biasanya hanya sekitar 500 peziarah, pada masa libur panjang ini Masjid Keramat Luar Batang menerima hingga 2000 jamaah sejak Jumat, 16 Januari 2026 kemarin.

“Kalau kita lihat catatan dari keamanan masjid itu paling minim sehari itu 500 jamaah. Tapi kalau bulan-bulan sekarang, Rajab, Syaban sampai menjelang Ramadhan itu bisa, kemarin itu sekitar 2000, itu hari Jumat kemarin,” ungkap Maswi. 

 

