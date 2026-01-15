Kak Seto Kecam Manipulasi Relasi dan Praktik Child Grooming.

JAKARTA - Nama Kak Seto ikut terseret dalam pusaran kasus child grooming yang dialami Aurelie Moeremans. Namun, secara tegas Kak Seto mengecam praktik child grooming tersebut.

"Kami mengecam segala bentuk manipulasi, relasi tidak setara, dan praktik child grooming," tegas Kak Seto pada unggahan Instagramnya, dikutip Kamis (15/1/2026).

(Kak Seto. Foto : IG Kak Seto)

Menurutnya, anak tidak pernah berada dalam posisi setara untuk dimintai pertanggungjawaban atas relasi yang dibangun melalui tekanan, bujuk rayu, atau ketimpangan kuasa.

Kak Seto mengikuti dengan sungguh-sungguh diskusi publik yang berkembang, termasuk berbagai kutipan dan pernyataan di masa lalu yang kembali diangkat.