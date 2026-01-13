Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Isi Buku Broken Strings Karya Aurelie Moeremans yang Viral di Media Sosial

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:04 WIB
Isi Buku Broken Strings Karya Aurelie Moeremans yang Viral di Media Sosial
Isi Buku Broken Strings Karya Aurelie Moeremans yang Viral di Media Sosial (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA -Isi buku Broken Strings karya Aurelie Moeremans yang viral di media sosial. Buku Broken Strings: Kepingan Masa Muda yang Patah adalah buku digital yang ditulis Aurelie Moeremans yang bercerita tentang pengalaman pahit dalam hidupnya saat usia remaja. Dalam buku itu, ia menceritakan kisahnya menjadi korban child grooming oleh seorang laki-laki dewasa yang usianya hampir dua kali lebih tua.

‎Grooming yang dimaksud adalah pelaku secara perlahan membangun kepercayaan dan hubungan yang pada akhirnya memanipulasi serta mengeksploitasi korban yang masih di bawah umur. Selain manipulasi emosional, Aurelie juga mengungkap pengalaman pelecehan dan kekerasan fisik yang dialaminya selama hubungan tersebut.‎

‎Selain menceritakan traumanya, Aurelie juga membagikan kisahnya menyelamatkan diri sendiri dan berusaha bangkit dari luka di masa lalu. Pengalaman grooming yang dialami istri Tyler Bigenho ini sontak menuai simpati warganet. Kisah manipulatif hingga pengalaman traumatis juga diceritakan Aurelie dalam bukunya.

Di dalam buku tersebut, Aurelie bercerita tentang ancaman, kekerasan seksual, tekanan hingga kekerasan fisik yang dia alami di usia 15 tahun. Kisah kelamnya membuat ratusan ribu pembaca merinding karena kekejaman tokoh Bobby. 

Manipulasi, ancaman, tekanan, pelecehan seksual hingga kekerasan fisik mewarnai halaman demi halaman di buku yanga ditulis Aurelie. Kisah kelam ini terjadi saat dia masih belia dan baru masuk ke industri hiburan. Menurut pengakuannya, dia menjadi grooming seorang laki-laki dewasa yang saat itu berusia 29 tahun. 

Cerita dalam buku Aurelie memang kisah yang dia alami. Namun dia menulis nama tokoh dengan nama samaran. Bukunya booming dan sudah dibaca banyak masyarakat. Sayangnya kesuksesan buku aurelie ini justru mengusik salah satu pihak sampai ada yang menghack akun instagram broken strings.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/612/2909411/festival-pustaka-sastra-upaya-perlindungan-hak-cipta-dan-memerangi-pembajakan-di-dunia-sastra-HV5EJQ7qho.jpg
Festival Pustaka Sastra, Upaya Perlindungan Hak Cipta dan Memerangi Pembajakan di Dunia Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/612/2850056/tulis-buku-menuju-indonesia-inklusi-angkie-yudistia-akui-butuh-setahun-lebih-aVWZPcnU88.JPG
Tulis Buku Menuju Indonesia Inklusi, Angkie Yudistia Akui Butuh Setahun Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/612/2849997/rilis-buku-menuju-indonesia-inklusi-angkie-yudistia-dari-disabilitas-untuk-disabilitas-GOFtr2HS6R.JPG
Rilis Buku Menuju Indonesia Inklusi, Angkie Yudistia: Dari Disabilitas untuk Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/12/612/2665745/tips-mengajarkan-anak-membaca-psikolog-jangan-terlalu-ambisius-VjbdtVAzVw.jpg
Tips Mengajarkan Anak Membaca, Psikolog: Jangan Terlalu Ambisius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/01/612/2640132/3-buku-dengan-genre-self-help-cocok-untuk-pengembangan-diri-aE1228VHhA.jpg
3 Buku dengan Genre Self-Help, Cocok untuk Pengembangan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/01/612/2639789/jagantara-hadirkan-buku-resep-berusia-1-abad-Epim74PTKs.jpg
Jagantara Hadirkan Buku Resep Berusia 1 Abad!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement