Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Resto Milik Influencer Larang Pengunjung Bawa Tumbler, Jadi Perdebatan Warganet

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |07:10 WIB
Viral Resto Milik <i>Influencer</i> Larang Pengunjung Bawa Tumbler, Jadi Perdebatan Warganet
Viral Resto Milik Influencer Larang Pengunjung Bawa Tumbler, Jadi Perdebatan Warganet. (Foto: @tvindonesiawkwk)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial pembahasan soal restoran milik seorang influencer yang melarang pelanggan membawa botol minum atau tumbler. Larangan tersebut menuai pro dan kontra. 

Dari foto yang diunggah di akun X @tvindonesiawkwk, restoran itu menempelkan tulisan, salah satunya “tempat penitipan tumbler”.

Artinya, tumbler milik pelanggan tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam area resto. Hal ini pun menjadi perdebatan karena beberapa faktor.

Ada yang menilai pihak resto selaku usaha food and beverage merasa tergerus pendapatannya karena pelanggan tidak memesan produk minuman. Ada pula yang menilai aturan tersebut tidak wajar karena masyarakat tetap membutuhkan air putih sekaligus berupaya mengurangi limbah plastik.

Seperti diketahui, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang memilih membawa tumbler ke mana pun. Ada yang melakukan kebiasaan ini demi hidup sehat agar mengurangi konsumsi minuman manis yang dijual di pasaran, dan ada juga yang menjadikannya sebagai alternatif hidup hemat.

Di beberapa tempat seperti bioskop bahkan tidak melarang pelanggan membawa tumbler, asalkan isinya adalah air mineral biasa. Untuk itu, aturan di resto ini pun menjadi perbincangan.

Menurut pengunggah utas, salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai win-win solution adalah menerapkan harga untuk refill air mineral bagi pelanggan yang membawa tumbler. Ia juga menyebut tempat usaha yang tidak bisa mengikuti kebiasaan konsumen justru akan sulit bertahan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192266//viral-wIAb_large.jpg
Anies Baswedan Hadiri Reuni UGM Lintas Angkatan, Netizen: Ijazahnya Asli Semua Bah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/482/3192179//fish_spa-lqEm_large.jpg
Viral Kaki Turis Diamputasi Usai Fish Spa, Kenali Bahaya Infeksi Bakteri Osteomielitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/612/3192176//fish_spa-ElRd_large.jpg
Viral, Kaki Turis Ini Diamputasi Setelah Jalani Terapi Fish Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191998//viral-r6Og_large.jpg
Viral! Sejumlah Orang di Pulogadung Jaktim Siram Air Keras ke Petugas Keamanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191993//viral-6ZqM_large.jpg
Viral Bandit Pencuri Motor Bawa Senpi di Kembangan Jakbar saat Libur Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191988//viral-ykAh_large.jpg
Profil Kolonel Ali Imran, Perwira Kopassus yang Viral Usai Lucuti Bendera GAM di Lhokseumawe
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement