Viral Resto Milik Influencer Larang Pengunjung Bawa Tumbler, Jadi Perdebatan Warganet

JAKARTA - Viral di media sosial pembahasan soal restoran milik seorang influencer yang melarang pelanggan membawa botol minum atau tumbler. Larangan tersebut menuai pro dan kontra.

Dari foto yang diunggah di akun X @tvindonesiawkwk, restoran itu menempelkan tulisan, salah satunya “tempat penitipan tumbler”.

Artinya, tumbler milik pelanggan tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam area resto. Hal ini pun menjadi perdebatan karena beberapa faktor.

Ada yang menilai pihak resto selaku usaha food and beverage merasa tergerus pendapatannya karena pelanggan tidak memesan produk minuman. Ada pula yang menilai aturan tersebut tidak wajar karena masyarakat tetap membutuhkan air putih sekaligus berupaya mengurangi limbah plastik.

Seperti diketahui, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang memilih membawa tumbler ke mana pun. Ada yang melakukan kebiasaan ini demi hidup sehat agar mengurangi konsumsi minuman manis yang dijual di pasaran, dan ada juga yang menjadikannya sebagai alternatif hidup hemat.

Di beberapa tempat seperti bioskop bahkan tidak melarang pelanggan membawa tumbler, asalkan isinya adalah air mineral biasa. Untuk itu, aturan di resto ini pun menjadi perbincangan.

Menurut pengunggah utas, salah satu hal yang bisa dilakukan sebagai win-win solution adalah menerapkan harga untuk refill air mineral bagi pelanggan yang membawa tumbler. Ia juga menyebut tempat usaha yang tidak bisa mengikuti kebiasaan konsumen justru akan sulit bertahan.