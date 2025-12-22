Waduh! Anak David Beckham Blokir Instagram Seluruh Keluarga, Ada Apa?

Waduh! Anak David Beckham Blokir Instagram Seluruh Keluarga, Ada Apa? (Foto: IG Cruz Beckham)

JAKARTA - Keretakan hubungan keluarga mantan pesepak bola sekaligus selebritis, David Beckham kembali memanas. Putra sulung David dan Victoria Beckham, Brooklyn Beckham memutuskan meng-unfollow seluruh keluarganya di Instagram.

Melansir The Independent, hal itu diungkap adik Brooklyn, Cruz Beckham yang blak-blakan sang kakak telah meng-unfollow dan memblokir dirinya dan juga kedua orangtuanya. Ia juga menegaskan David dan Victoria tak pernah melakukan hal serupa.

“Ibu dan ayahku tidak akan pernah berhenti mengikuti putra mereka. Mari kita luruskan faktanya. Mereka bangun dan mendapati akun mereka diblokir, begitu juga aku,” jelas Cruz dikutip Senin (22/12/2025).

Menurut pantauan, Brooklyn Beckham benar memutuskan berhenti mengikuti media sosial keluarganya. Tak cuma David, sang ibunda, Victoria dan juga adik-adiknya ikut diblokir Brooklyn dari media sosial.