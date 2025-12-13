Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE
Viral 3 Jokes Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir

Viral 3 Jokes Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |07:07 WIB
Viral 3 <i>Jokes</i> Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir
Viral 3 {Jokes} Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir. (Foto: TIkTok meisyaontheinternet)
A
A
A

JAKARTA – Viral 3 jokes suami yang disebelin istri. Nomor dua bikin malu di depan mbak-mbak kasir.

Bercanda adalah hal yang lumrah. Tetapi akan menjadi hal yang memalukan apabila dilakukan di tempat yang salah.

Hal ini diakui oleh pemilik akun meisyaontheinternet. Dia yang juga seorang influencer blakblakan mengungkapkan kelakuan sang suami. Dia pun mengurutkan dari bercanda yang paling sepele hingga paling memalukan.

Nomor tiga. Ketika si suami pergi ke suatu tempat yang terdapat tempat penitipan minuman atau makanannya, seperti bioskop atau ke toko lainnya. Maka sang suami berteriak, “Ini bebas ambil?”

Nomor dua. Ketika membayar sesuatu dan diberikan kartu untuk transaksi di depan kasir. Diberikan contoh, kalau total pembayarannya Rp180 ribu, maka si suami berteriak, “Fyuh! aman saldo ada Rp190 ribu,” ujarnya menirukan sambil tertawa.

Nomor satu. Pada poin ini adalah poin yang dirasa paling menyebalkan adalah ketika pasutri ini sedang makan fancy atau check in di hotel, maka si suami berkata keras, “Suami kamu gak tau kan kalau kita ke sini?”

“Malu-maluin banget,” kata si pemilik akun.

Jokes pembawa rasa malu pasangan ini pun dikomentari para netizen. Berikut ini curhatan para istri yang juga kena “prank” para suami:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189727//viral-YwpX_large.jpg
Pramono Geram Pengeroyokan Matel Berujung Kerusuhan: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677//viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318//viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189194//viral-Nn24_large.jpg
Viral Pertanyaan di Buku Anak Kelas 1 SD soal Rangsangan, Ibu: Pikirannya Gimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189165//foto_foto_penampakan_mobil_mbg-lSi4_large.jpg
Foto-Foto Penampakan Mobil MBG dan SDN Kalibaru 01 Cilincing, yang Tabrak Belasan Siswa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement