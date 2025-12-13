Viral 3 Jokes Suami yang Disebelin Istri, Nomor 2 Bikin Malu di Depan Mbak Kasir

JAKARTA – Viral 3 jokes suami yang disebelin istri. Nomor dua bikin malu di depan mbak-mbak kasir.

Bercanda adalah hal yang lumrah. Tetapi akan menjadi hal yang memalukan apabila dilakukan di tempat yang salah.

Hal ini diakui oleh pemilik akun meisyaontheinternet. Dia yang juga seorang influencer blakblakan mengungkapkan kelakuan sang suami. Dia pun mengurutkan dari bercanda yang paling sepele hingga paling memalukan.

Nomor tiga. Ketika si suami pergi ke suatu tempat yang terdapat tempat penitipan minuman atau makanannya, seperti bioskop atau ke toko lainnya. Maka sang suami berteriak, “Ini bebas ambil?”

Nomor dua. Ketika membayar sesuatu dan diberikan kartu untuk transaksi di depan kasir. Diberikan contoh, kalau total pembayarannya Rp180 ribu, maka si suami berteriak, “Fyuh! aman saldo ada Rp190 ribu,” ujarnya menirukan sambil tertawa.

Nomor satu. Pada poin ini adalah poin yang dirasa paling menyebalkan adalah ketika pasutri ini sedang makan fancy atau check in di hotel, maka si suami berkata keras, “Suami kamu gak tau kan kalau kita ke sini?”

“Malu-maluin banget,” kata si pemilik akun.

Jokes pembawa rasa malu pasangan ini pun dikomentari para netizen. Berikut ini curhatan para istri yang juga kena “prank” para suami: