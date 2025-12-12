Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |16:36 WIB
Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun
Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun. (Foto: Bakmi Gang Kelinci)
A
A
A

JAKARTA - Berburu kuliner adalah kegiatan yang seru untuk dilakukan. Apalagi saat ini sudah memasuki fase liburan akhir tahun. 

Di Jakarta terdapat sejumlah spot destinasi wisata kuliner. Destinasi legendaris ini sudah sangat terkenal karena kualitas rasa yang otentik. Apa saja? Berikut ini rangkumannya, Minggu (14/12/2025). 

1. Bakmi Gang Kelinci

Wisata kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun 1957 yang lalu, dan juga mengalami berbagai transformasi. Hingga kini, Bakmi Gang Kelinci sudah memiliki 11 cabang di Jakarta dan sekitarnya, seperti Bintaro Plaza, Blok M Square, ITC Bumi Serpong Damai (BSD), Mal Ciputra (Citraland), PRJ Kemayoran Gambir Exp.

Menu bakmi andalannya, yakni Bakmi Ayam Lebar dan Bakmi Ayam Cah Jamur. Selain bakmi ada menu lain seperti Cah Ayam, Nasi Goreng Spesial, Nasi Capcay Porsi Mini, pangsit goreng siram, dan I Fu Mie.

2. Soto Betawi H. Ma’ruf

Posisinya ada di Taman Ismail Marzuki, tepatnya berada di Jalan Cikini Raya No 73. Soto Betawi H. Ma’ruf sudah ada sejak 1940. Pembuatnya adalah Haji Ma’ruf bin Said.

Menikmati Bestik Khas Solo, Kuliner Daging Kearifan Lokal Paling Diincar Wisatawan
Beliau sudah meracik rempah-rempah sejak masih zaman Hindia Belanda. Saking terkenalnya soto betawi H. Ma’Ruf sudah pernah dikunjungi oleh para pejabat Indonesia seperti keluarga Cendana, Gus Dur, Megawati, maupun Jokowi dan Jusuf Kalla.

Tempat wisata kuliner ini memiliki menu popular selain soto betawi-nya seperti laksa Betawi dan sate Betawi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/25/3197927//mister_aladin-ZOea_large.jpg
Liburan Awal Tahun Lebih Nyaman karena Ada Cashback Rp350.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/25/3197920//mister_aladin-GMLz_large.jpg
Awali Resolusi Liburan dengan Diskon Hotel hingga Rp100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/298/3197345//karumeyaki-Vctg_large.jpg
Karumeyaki Kembali Curi Perhatian, Tasyi Athasyia Kasih Anti Gagal Masak Dessert Simple ala Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/298/3196819//menkeu-b6Ca_large.jpg
Menkeu Purbaya Jajal Ayam Afrika di Jalan Kebon Sirih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196306//volume_kendaraan_menuju_jabodetabek_masih_tinggi-d46A_large.jpg
Arus Balik Libur Isra Miraj, Volume Kendaraan Menuju Jabodetabek Masih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/298/3196213//luna_maya-j8Gf_large.jpg
Luna Maya Puji Masakan Maxime Bouttier: Selalu Enak, Tak Pernah Request Menu
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement