Berburu Kuliner, Ini 6 Spot Legendaris Jakarta untuk Liburan Akhir Tahun. (Foto: Bakmi Gang Kelinci)

JAKARTA - Berburu kuliner adalah kegiatan yang seru untuk dilakukan. Apalagi saat ini sudah memasuki fase liburan akhir tahun.

Di Jakarta terdapat sejumlah spot destinasi wisata kuliner. Destinasi legendaris ini sudah sangat terkenal karena kualitas rasa yang otentik. Apa saja? Berikut ini rangkumannya, Minggu (14/12/2025).

1. Bakmi Gang Kelinci

Wisata kuliner yang satu ini sudah ada sejak tahun 1957 yang lalu, dan juga mengalami berbagai transformasi. Hingga kini, Bakmi Gang Kelinci sudah memiliki 11 cabang di Jakarta dan sekitarnya, seperti Bintaro Plaza, Blok M Square, ITC Bumi Serpong Damai (BSD), Mal Ciputra (Citraland), PRJ Kemayoran Gambir Exp.

Menu bakmi andalannya, yakni Bakmi Ayam Lebar dan Bakmi Ayam Cah Jamur. Selain bakmi ada menu lain seperti Cah Ayam, Nasi Goreng Spesial, Nasi Capcay Porsi Mini, pangsit goreng siram, dan I Fu Mie.

2. Soto Betawi H. Ma’ruf

Posisinya ada di Taman Ismail Marzuki, tepatnya berada di Jalan Cikini Raya No 73. Soto Betawi H. Ma’ruf sudah ada sejak 1940. Pembuatnya adalah Haji Ma’ruf bin Said.

Beliau sudah meracik rempah-rempah sejak masih zaman Hindia Belanda. Saking terkenalnya soto betawi H. Ma’Ruf sudah pernah dikunjungi oleh para pejabat Indonesia seperti keluarga Cendana, Gus Dur, Megawati, maupun Jokowi dan Jusuf Kalla.

Tempat wisata kuliner ini memiliki menu popular selain soto betawi-nya seperti laksa Betawi dan sate Betawi.