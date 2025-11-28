Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Black Friday, Tradisi Belanja Amerika Serikat yang Banjir Diskon

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |17:30 WIB
Mengenal Black Friday, Tradisi Belanja Amerika Serikat yang Banjir Diskon
Mengenal Black Friday, Tradisi Belanja Amerika Serikat yang Banjir Diskon. (Foto: BlackFriday)
A
A
A

JAKARTA - Fenomena Black Friday belakangan tengah jadi perbincangan dan dinantikan banyak masyarakat. Hal ini lantaran banyaknya diskon dan promo menarik yang dihadirkan di momen Black Friday ini.

Black Friday sendiri merupakan event atau budaya belanja asal Amerika Serikat yang terkenal dengan diskon gede-gedean. Budaya ini banyak diikuti brand di Indonesia hingga memberikan diskon besar dan menarik banyak masyarakat untuk berbelanja.

Lantas seperti apa event dari Black Friday ini? Melansir BBC, Jumat (28/11/2025), Black Friday adalah sebuah tradisi belanja besar-besaran yang berasal dari Amerika Serikat, yang berlangsung setiap hari Jumat setelah Hari Thanksgiving. Hari ini dikenal sebagai salah satu momen diskon terbesar dalam setahun, di mana berbagai toko, baik offline maupun online menawarkan potongan harga yang sangat besar untuk menarik konsumen.

Istilah Black Friday pertama kali populer pada tahun 1960-an di Philadelphia. Saat itu, polisi menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kemacetan parah dan keramaian luar biasa ketika banyak orang mulai berbelanja menjelang liburan. Seiring  waktu, makna istilah ini berubah menjadi simbol keuntungan besar bagi para retailer.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136771//voucher_belanja-8CpU_large.jpg
Pengusaha Usul BLT Bentuk Voucher Belanja demi Naikkan Daya Beli 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/320/3108696//belanja_online-ymTP_large.jpg
Ini 5 Syarat untuk Jualan Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/622/3100693//rupiah-eji7_large.jpg
Viral No Buy Challenge di Tengah Ketidakpastian Ekonomi 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/320/3099389//didominasi-produk-lokal-transaksi-harbolnas-2024-tembus-rp31-7-triliun-Vg8hO1R00t.jpg
Didominasi Produk Lokal, Transaksi Harbolnas 2024 Tembus Rp31,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/330/3099361//4-tips-belanja-menurut-ulama-agar-tak-boncos-saat-akhir-tahun-l1F5BPfnTl.jpg
4 Tips Belanja Menurut Ulama agar Tak Boncos saat Akhir Tahun
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement