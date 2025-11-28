Mengenal Black Friday, Tradisi Belanja Amerika Serikat yang Banjir Diskon

JAKARTA - Fenomena Black Friday belakangan tengah jadi perbincangan dan dinantikan banyak masyarakat. Hal ini lantaran banyaknya diskon dan promo menarik yang dihadirkan di momen Black Friday ini.

Black Friday sendiri merupakan event atau budaya belanja asal Amerika Serikat yang terkenal dengan diskon gede-gedean. Budaya ini banyak diikuti brand di Indonesia hingga memberikan diskon besar dan menarik banyak masyarakat untuk berbelanja.

Lantas seperti apa event dari Black Friday ini? Melansir BBC, Jumat (28/11/2025), Black Friday adalah sebuah tradisi belanja besar-besaran yang berasal dari Amerika Serikat, yang berlangsung setiap hari Jumat setelah Hari Thanksgiving. Hari ini dikenal sebagai salah satu momen diskon terbesar dalam setahun, di mana berbagai toko, baik offline maupun online menawarkan potongan harga yang sangat besar untuk menarik konsumen.

Istilah Black Friday pertama kali populer pada tahun 1960-an di Philadelphia. Saat itu, polisi menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan kemacetan parah dan keramaian luar biasa ketika banyak orang mulai berbelanja menjelang liburan. Seiring waktu, makna istilah ini berubah menjadi simbol keuntungan besar bagi para retailer.