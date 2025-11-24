4 Cerita Trisemester Pertama Alyssa Daguise, Tak Muntah-Muntah Tapi Tidur Siang 3 Kali

Cerita Trisemester Pertama Alyssa Daguise, Tak Muntah-Muntah Tapi Tidur Siang 3 Kali. (Foto: IG Alyssa Daguise)

JAKARTA - Alyssa Daguise tengah berbahagia menjalani kehamilan pertamanya. Istri dari Al Ghazali itu mengungkap kehamilan pertama di keluarga mereka setelah lima bulan menikah.

Di tengah momen bahagia ini, Alyssa mengungkap beberapa perubahan dan perbedaan yang dialaminya selama masa kehamilan.

Berikut ini perubahan di trimester pertama yang dirasakannya, seperti dikutip dari kanal YouTube The Al’s Family, Senin (24/11/2025).

1. Kelelahan dan Mengantuk

Alyssa mengatakan kerap mengalami kelelahan hingga sering merasa mengantuk.

“Perubahan yang paling aku rasain di trimester awal itu capek. Aku paling jarang banget capek,” ungkap Alyssa.

2. Tidur Siang

Alyssa mengatakan dirinya lebih sering tidur siang selama masa kehamilan. Tubuhnya yang terasa mudah lelah membuatnya gampang mengantuk dan bisa tidur selama berjam-jam di siang hari.

Al sendiri pun banyak mengabadikan momen Alyssa yang sering tidur selama masa kehamilan sang istri.

“Trimester awal aku benar-benar tidur terus. Nap (tidur siang) tiga kali sehari dan lama bisa 1–2 jam. Tubuh aku berasa lelah sekali,” ungkap Alyssa.