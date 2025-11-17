Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |08:09 WIB
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – 4 Potret hangat Pratama Arhan pulang kampung usai bercerai dari Azizah Salsha. Arhan menyempatkan pulang kampung ke Blora, Jawa Tengah saat libur pertandingan.

Setelah cukup lama berkarier di Thailand, Pratama Arhan akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya dan melepas rindu bersama keluarga. Momen ini menjadi kepulangan pertama Arhan sejak resmi bercerai dari Azizah Salsha.

Foto-foto Arhan bersama keluarga dia bagikan melalui akun Instagramnya. Dia menuliskan emoticon hati dalam caption postingan tersebut.

Dalam kunjungannya, Arhan tak hanya bertemu kedua orang tuanya, tetapi juga membawa buah tangan untuk mantan mertuanya, Andre Rosiade. Ia memberikan sebuah jersey, dan Andre kemudian mengunggah foto jersey pemberian Arhan itu di media sosial.

Berikut potret Pratama Arhan saat pulang kampung setelah resmi bercerai dari Azizah Salsha.

1. Foto Bersama Orangtua

arhan

2. Foto Bersama Keluarga

arhan

3. Potret Kebersamaan dengan Keluarga

arhan

4. Hadiah untuk Mantan Mertua

arhan

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
