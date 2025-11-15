Viral Emak-Emak Robohkan Rumah Markas Narkoba di Aceh Tenggara

JAKARTA - Jika emak-emak menyandang ras terkuat di jalan raya, kini ada kemungkinan akan merambah menumpas narkoba. Pasalnya, sejumlah emak-emak berhasil merobohkan rumah yang dijadikan markas narkoba di Aceh Tenggara.

Tanpa alat berat, emak-emak itu mampu menggoyang-goyangkan rumah yang didominasi material kayu dan beratap seng. Alhasil, markas tersebut akhirnya tumbang di tangan emak-emak tersebut.

"Ini bukan bedah rumah, ini adalah aksi ibu-ibu yang merobohkan markas narkoboy dan tempat maling nyimpan barang curian," demikian dikutip dari vitaa4124, Sabtu (15/11/2025).

Secara kompak, kaum hawa tersebut bersama-sama mengeluarkan tenaga agar wilayahnya terbebas dari narkoba. Aksi solidaritas ibu-ibu tersebut pun tidak dilarang dan justru mendapat kawalan dari tim pengamanan setempat.