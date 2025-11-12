Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |06:12 WIB
Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy
Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan potret Lintang Raizha, sosok wanita yang membantah selingkuh dengan DJ Bravy. Lintang dikenal sebagai seorang influencer yang cukup aktif di dunia maya.

Dari sejumlah laporan media, perempuan bernama lengkap Lintang Raizha Oktaviani ini juga bergelut di dunia lifestyle dan otomotif.

Akun Instagram-nya memiliki lebih dari 22,7 ribu pengikut dan kerap membagikan potret kesehariannya dengan gaya santai.
Namun, popularitas Lintang melonjak bukan karena kontennya, melainkan karena keterkaitannya dengan kisah asmara DJ Bravy dan Erika Carlina yang kandas di tengah jalan.

Soal isu perselingkuhan dengan DJ Bravy, Lintang Raizha akhirnya angkat suara. Lewat Insta Story, perempuan itu membenarkan bahwa chat mesra yang tersebar di akun gosip diunggah sendiri olehnya.

“Benar, aku sempat chat dengan beliau (Bravy). Namun chat itu sudah lama, sebelum aku memiliki pasangan. Tepatnya, pada 9 Juli 2025,” tuturnya seperti dikutip dari akun @lintangraizhaokt.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406/viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/629/3184404/tikus-zeaq_large.jpg
Viral Tikus Berkeliaran di Ruang NICU, 2 Bayi Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184187/arhan-nHEI_large.jpg
4 Potret Hangat Pratama Arhan Pulang Kampung Usai Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184174/viral-GtZJ_large.jpg
Siapa Sebenarnya Sosok Sister Hong Lombok yang Heboh di Media Sosial?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184172/helwa-8C91_large.jpg
Profil dan Potret Helwa Bachmid, Model yang Mengaku Istri Cadangan Habib Bahar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/612/3184044/medsos-YBk8_large.jpg
Deretan Medsos yang Dilarang di Australia untuk Remaja, Indonesia Berharap Bisa Tiru
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement