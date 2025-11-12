Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy

Profil dan Potret Lintang Raizha, Sosok Wanita yang Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy (Foto: Instagram)

JAKARTA – Profil dan potret Lintang Raizha, sosok wanita yang membantah selingkuh dengan DJ Bravy. Lintang dikenal sebagai seorang influencer yang cukup aktif di dunia maya.

Dari sejumlah laporan media, perempuan bernama lengkap Lintang Raizha Oktaviani ini juga bergelut di dunia lifestyle dan otomotif.

Akun Instagram-nya memiliki lebih dari 22,7 ribu pengikut dan kerap membagikan potret kesehariannya dengan gaya santai.

Namun, popularitas Lintang melonjak bukan karena kontennya, melainkan karena keterkaitannya dengan kisah asmara DJ Bravy dan Erika Carlina yang kandas di tengah jalan.

Soal isu perselingkuhan dengan DJ Bravy, Lintang Raizha akhirnya angkat suara. Lewat Insta Story, perempuan itu membenarkan bahwa chat mesra yang tersebar di akun gosip diunggah sendiri olehnya.

“Benar, aku sempat chat dengan beliau (Bravy). Namun chat itu sudah lama, sebelum aku memiliki pasangan. Tepatnya, pada 9 Juli 2025,” tuturnya seperti dikutip dari akun @lintangraizhaokt.