Filosofi Penampilan Glamor Hotman Paris, Tak Sekadar Pamer!

JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dikenal dengan penampilan glamor yang kerap mencuri perhatian. Di balik citra tersebut, pengacara berdarah Batak ini ternyata memiliki filosofi tersendiri.

Bagi Hotman, penampilan bukan sekadar gaya hidup, melainkan modal utama dalam membangun citra dan kepercayaan, terutama dalam dunia bisnis.

Menurutnya, penampilan yang baik sangat dibutuhkan saat berhadapan dengan klien atau rekan kerja dari kalangan internasional.

“Kalau untuk penampilan, enggak ada budget khusus. Karena uang mencari uang. Penampilan saya ini kan untuk mencari uang,” ujar Hotman Paris di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Selain itu, penampilan glamor juga merupakan bagian dari profesionalitas yang diterapkannya sebagai seorang pengacara.