Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Filosofi Penampilan Glamor Hotman Paris, Tak Sekadar Pamer!

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |18:10 WIB
Filosofi Penampilan Glamor Hotman Paris, Tak Sekadar Pamer!
Filosofi Penampilan Glamor Hotman Paris, Tak Sekadar Pamer! (Foto : IG Hotman Paris)
A
A
A

JAKARTA – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dikenal dengan penampilan glamor yang kerap mencuri perhatian. Di balik citra tersebut, pengacara berdarah Batak ini ternyata memiliki filosofi tersendiri.

Bagi Hotman, penampilan bukan sekadar gaya hidup, melainkan modal utama dalam membangun citra dan kepercayaan, terutama dalam dunia bisnis.

Hotman Paris Hutapea

Menurutnya, penampilan yang baik sangat dibutuhkan saat berhadapan dengan klien atau rekan kerja dari kalangan internasional.

“Kalau untuk penampilan, enggak ada budget khusus. Karena uang mencari uang. Penampilan saya ini kan untuk mencari uang,” ujar Hotman Paris di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Selain itu, penampilan glamor juga merupakan bagian dari profesionalitas yang diterapkannya sebagai seorang pengacara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/33/3195949//inara_rusli-B8EQ_large.jpg
Hotman Paris Sebut Inara Rusli Salah Langkah Balikan sama Insanul Fahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/33/3195935//wardatina_mawa-DfEX_large.jpg
Hotman Paris: Wardatina Mawa Penentu Nasib Inara dan Insan dalam Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/65/3194534//riwayat_pendidikan-81R6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Nono Anwar Makarim, Ayah Nadiem yang Lulusan Harvard dan Pernah Jadi Atasan Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194070//sidang_mnc_asia_holding_vs_cmnp-2Xie_large.jpeg
Gugatan CMNP Salah Pihak, Ahli Hukum Perdata: Broker Tak Bisa Digugat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190607//sidang_mnc_asia_holding_vs_cmnp-bZHw_large.jpg
Ahli Tegaskan Laporan Keuangan CMNP yang Sudah Diaudit Dianggap Sah dan Diakui Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190605//sidang-8tkf_large.jpg
Ahli Sindir CMNP Soal Transaksi NCD Rp247 M, Ubah Laporan Keuangan Bisa Berujung Penalti Pajak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement