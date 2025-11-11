Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Lagi Viral Meme Kocak ‘Sabrina Carpenter Tidak Tahu’, Ternyata Ini Asal Usulnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |08:04 WIB
Lagi Viral Meme Kocak ‘Sabrina Carpenter Tidak Tahu’, Ternyata Ini Asal Usulnya
Lagi Viral Meme Kocak ‘Sabrina Carpenter Tidak Tahu’, Ternyata Ini Asal Usulnya (Foto: Medsos X)
A
A
A

JAKARTA – Lagi viral meme kocak ‘Sabrina Carpenter Tidak Tahu’ yang beredar di media sosial. Akun Facebook Know Your Meme Indonesia mengungkap, meme tersebut mengklaim aktris dan penyanyi asal Amerika Serikat, Sabrina Carpenter, sebagai orang yang tidak tahu-menahu atau tidak dapat melakukan suatu hal.

Penggunaannya mirip dengan meme “Tanggapan Lesti Pada X.”

Awal mula postingan meme ‘Sabrina Carpenter Tidak Tahu’ beredar sejak tanggal 18 November 2024. Akun Instagram @wereallengineers mengunggah foto Sabrina Carpenter disertai caption yang mengklaim dirinya “tidak tahu cara mencari turunan fungsi trigonometri.”

Kemudian, meme ini populer setelah pada tanggal 4 November 2025, pengguna Twitter/X @boring_cars mengunggah meme tersebut dengan klaim “Sabrina Carpenter tidak tahu cara memasang baterai pada mobil Honda Civic keluaran tahun 2001–2005.”

Sejak saat itu, meme tersebut populer di Indonesia, di mana umumnya netizen membuat meme yang mengklaim Sabrina Carpenter tidak bisa melakukan suatu hal.

Meme ini pun viral dan banyak digunakan netizen, di antaranya:

“Sabrina Carpenter tidak tahu kalau UMR Wonogiri itu tidak cukup buat bayar kos,” tulis akun Zel**
“Sabrina Carpenter tidak tahu cara memotong kayu,” tulis Adh**
“Sabrina Carpenter tidak tahu kalau ada sembilan nyawa,” tulis Sen**

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
