5 Makanan yang Bikin Ingatan Tajam dan Memori Kuat, Biar Enggak Gampang Pikun

JAKARTA - Makanan yang bagus buat otak bikin ingatan tajam dan memori kuat. Kemampuan mengingat merupakan salah satu fungsi penting otak yang berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari mulai dari belajar, bekerja, hingga membuat keputusan.

Namun, gaya hidup yang penuh tekanan, kurang tidur, serta kebiasaan makan yang tidak sehat bisa membuat kinerja otak menurun.

Kabar baiknya, beberapa jenis makanan ternyata bisa membantu menjaga dan meningkatkan fungsi kognitif otak, termasuk daya ingat. Sejumlah penelitian pun membuktikan manfaatnya bagi kesehatan otak dalam jangka panjang.



Berikut ini 10 jenis makanan yang dipercaya dapat mendukung daya ingat dan fungsi otak:

1. Ikan Berlemak

Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan makarel merupakan sumber alami omega-3 yang sangat baik. Asam lemak ini membantu membentuk struktur sel otak dan menjaga fungsinya tetap optimal. Rutin mengonsumsi ikan berlemak juga bisa membantu memperlambat penurunan daya ingat seiring bertambahnya usia.

2. Blueberry

Buah mungil berwarna ungu ini sarat akan antioksidan, khususnya flavonoid, yang melindungi otak dari penuaan dini. Blueberry juga diketahui mampu meningkatkan komunikasi antar sel saraf dan memperkuat memori jangka pendek bila dikonsumsi secara rutin.

3. Brokoli

Sayuran hijau satu ini kaya akan vitamin K yang berperan penting dalam pembentukan lemak sehat bernama sphingolipid di sel otak. Selain itu, kandungan antioksidan dan senyawa antiinflamasinya turut membantu menjaga fungsi otak tetap sehat.

4. Kacang-Kacangan

Almond, kenari, dan jenis kacang lainnya mengandung vitamin E, lemak baik, serta antioksidan yang dapat melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif. Beberapa penelitian menunjukkan, orang yang rutin makan kacang cenderung memiliki fungsi kognitif yang lebih baik di usia lanjut.

5. Telur

Telur merupakan sumber kolin, yaitu nutrisi penting untuk memproduksi asetilkolin neurotransmiter yang berperan dalam memori dan suasana hati. Kandungan vitamin B12 dan folat di dalamnya juga membantu menjaga kesehatan otak secara menyeluruh.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)