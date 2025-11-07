Kisah Haru Haikal, Bocah yang Dibuang Orang tuanya dan Jadi Pemulung untuk Hidupi sang Adik

JAKARTA - Kisah haru Haikal, bocah yang dibuang orang tuanya dan jadi pemulung untuk hidupi sang adik. Kehidupan pilu dialami Haikal, bocah berusia 10 tahun yang sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua.

Ayah dan ibunya pergi meninggalkannya saat ia masih balita. Sejak saat itu, Haikal tinggal bersama tante dan omnya, bersama sang adik yang kini berusia 7 tahun, demikian dikutip dari akun facebook risalah hati, Jumat (7/11/2025).

Kehidupan mereka serba pas-pasan. Untuk bisa terus sekolah dan membantu kebutuhan keluarga, Haikal memilih ikut bekerja sepulang sekolah. Setiap sore hingga malam, ia menemani tantenya mencari barang rongsokan di jalanan. Hasilnya tak seberapa, kadang hanya cukup untuk makan hari itu. Jika sedang sepi, mereka harus rela makan seadanya.

Haikal sudah terbiasa melakukan pekerjaan ini sejak usianya baru enam tahun. Meski lelah, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin meringankan beban tante dan om yang telah merawatnya.

“Aku nggak mau jadi beban. Aku mau bantu mereka,” begitu ucapnya setiap kali ditanya kenapa tetap semangat bekerja.

Haikal memiliki cita-cita mulia: menjadi tentara. Ia ingin membanggakan keluarga kecil yang selama ini menjaganya. Namun di sisi lain, ia juga sering merasa takut, takut mimpinya kandas karena kondisi hidupnya yang serba sulit dan ketiadaan orang tua yang peduli.

Meski begitu, Haikal tetap teguh berjuang. Setiap kantong botol plastik dan potongan besi yang ia kumpulkan menjadi simbol keteguhan hatinya. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, kerja kerasnya bisa mengubah nasib—agar ia dan adiknya tidak selamanya hidup sebagai pemulung.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)