Momen Gemas Rayyanza Jadi Host Podcast

JAKARTA - Momen gemas Rayyanza saat menjadi host podcast. Putra bungsu pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad, menjadi sorotan publik lewat tingkah polosnya yang menggemaskan.

Rayyanza yang akrab dipanggil Ajja tampil dalam podcast perdananya yang tayang di kanal YouTube RANS Entertainment. Menariknya, yang menjadi bintang tamu pertama adalah pengasuh kesayangannya, Sus Rini, yang selama ini dikenal dekat dengan keluarga tersebut.

Dalam podcast, Ajja terlihat begitu bersemangat berbincang santai dengan Sus Rini. Dengan gaya khas anak kecil yang lugu dan jujur, Rayyanza menanyakan pendapat Sus Rini tentang menjadi bintang tamu pertamanya.

“Sus Rini nanti juga mau punya podcast kayak Ajja. Nanti kan gantian bintang tamunya Ajja, boleh enggak?” kata Sus Rini.

Namun, dengan adanya podcast itu, Raffi Ahmad malah dituding melakukan “eksploitasi anak”. Beberapa di antara mereka menganggap podcast ini tak memiliki tujuan karena anak seusia Rayyanza dinilai tidak paham obrolan selayaknya di podcast.

Ada pula yang justru ingin memboikot Raffi Ahmad karena tuduhan melakukan eksploitasi anak tersebut. Komentar itu tampak pada akun X @Goodrecom yang mengunggah potongan video podcast Rayyanza.

“Si Raffi kehabisan duit, kah? Sampai anaknya dibuatkan podcast. Kasihan amat,” tulis akun @Maz_sobirin.

“Untuk apa sih?!?! Bocah seumuran begitu emang ngerti obrolan?!?!“ tulis akun @HansNein_Jansen.

“Konoha tetap nggak bakal bisa maju kalau tontonannya masih gimmick gini... boikot lah eksploitasi artis berlebihan,” tulis akun @tukangsetrum_.

Terlepas dari apa tujuan Raffi Ahmad mengizinkan anaknya membuat program podcast sendiri, Rayyanza memang selama ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Warganet suka dengan tumbuh kembang Rayyanza sejak masih berusia beberapa bulan hingga kini berusia tiga tahun.

Anak kedua Raffi Ahmad ini dinilai menggemaskan dan sering melontarkan celetukan lucu serta tingkahnya yang membuat warganet gemas. Terlebih, pengasuh Rayyanza, Sus Rini, juga dipuji cara mengasuhnya oleh warganet.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)