HOME WOMEN LIFE

Apa Hubungan Sabrina Alatas dengan Nadine Chandrawinata, yang Juga Pernah Dekat dengan Hamish Daud?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |20:22 WIB
Apa Hubungan Sabrina Alatas dengan Nadine Chandrawinata, yang Juga Pernah Dekat dengan Hamish Daud?
Apa Hubungan Sabrina Alatas dengan Nadine Chandrawinata, yang Juga Pernah Dekat dengan Hamish Daud? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA — Sosok Sabrina Alatas tengah menjadi perhatian publik usai dikaitkan dengan isu perselingkuhan bersama aktor Hamish Daud. Meski Hamish sudah membantah tudingan tersebut, rasa penasaran netizen terhadap latar belakang Sabrina tak kunjung reda.

Menariknya, Sabrina ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan Nadine Chandrawinata, yang di masa lalu sempat dikabarkan dekat dengan Hamish Daud. Hubungan keduanya terjalin lewat pernikahan sang kakak.

Kakak kandung Sabrina, Xaviera Alatas, menikah dengan Dida Arlingga Danapati, yang merupakan kakak dari aktor Dimas Anggara suami Nadine Chandrawinata. Dengan demikian, Sabrina dan Nadine menjadi kerabat ipar melalui jalur pernikahan keluarga.

Fakta ini semakin menyita perhatian publik karena Hamish dan Nadine pernah dikabarkan menjalin hubungan asmara beberapa tahun lalu.

Sabrina, atau yang akrab disapa Sasha, kini berusia 29 tahun. Namanya mulai ramai dibicarakan setelah muncul tangkapan layar dari aplikasi Pinterest. Dalam unggahan itu, terdapat koleksi bertajuk “FUTURE HOUSE” berisi gambar desain rumah, dengan Hamish Daud ditandai oleh akun bernama Sabrina Alatas.

