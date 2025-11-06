Pinus Florist, Toko Bunga Jakarta dengan Cabang Bandung dan Surabaya Hadirkan Tren Paket Bunga Sayur Viral!

JAKARTA - Jika dulu hadiah ulang tahun atau ucapan selamat identik dengan rangkaian bunga mawar dan lily, kini tren baru sedang muncul di Jakarta, yakni paket bunga sayur atau vegetable bouquet.

Konsep ini menggabungkan keindahan warna sayuran segar seperti brokoli, wortel, cabai merah, hingga selada hijau, menjadi rangkaian unik yang cantik sekaligus bermanfaat.

Salah satu pionir yang menghadirkan ide kreatif ini adalah Pinus Florist, toko bunga Jakarta yang kini juga memiliki cabang di Bandung dan Surabaya. Dengan pengalaman melayani pelanggan selama bertahun-tahun, Pinus Florist terus menghadirkan inovasi agar setiap momen menjadi lebih berkesan.

Toko Bunga Jakarta yang Paham Setiap Momen

Pinus Florist dikenal karena kemampuannya menghadirkan berbagai jenis bunga segar, mulai dari rangkaian untuk ulang tahun, wisuda, pernikahan, hingga karangan bunga duka cita.

Namun yang membuatnya berbeda adalah perhatian terhadap detail: pemilihan bunga, warna, hingga tata letak setiap rangkaian selalu dibuat dengan sentuhan personal.