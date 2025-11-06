5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis

JAKARTA - Memiliki rambut tipis memang sering membuat bingung saat memilih model potongan yang tepat. Salah pilih gaya rambut bisa membuat tampilan justru tampak lepek dan kehilangan volume.

Dilansir dari Vogue, Kamis (6/11/2025), sejumlah hairstylist menyarankan agar fokus bukan pada menambah banyak layer, melainkan memilih bentuk potongan yang mampu menciptakan ilusi rambut lebih tebal. Potongan dengan ujung rata atau blunt cut disebut dapat membuat rambut terlihat lebih padat dan sehat.

Sebaliknya, penggunaan layer berlebihan justru bisa membuat rambut tampak makin sedikit dan mudah kempis. Panjang rambut juga memengaruhi hasil akhir rambut yang terlalu panjang biasanya jatuh dan terlihat semakin tipis. Karena itu, model pendek hingga sebahu dinilai sebagai pilihan paling ideal.

Berikut beberapa model rambut yang direkomendasikan untuk pemilik rambut tipis:

1. Blunt Bob (Bob Rata)