Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |19:25 WIB
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis
5 Gaya yang Cocok Buat Rambut Tipis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Memiliki rambut tipis memang sering membuat bingung saat memilih model potongan yang tepat. Salah pilih gaya rambut bisa membuat tampilan justru tampak lepek dan kehilangan volume.

Dilansir dari Vogue, Kamis (6/11/2025), sejumlah hairstylist menyarankan agar fokus bukan pada menambah banyak layer, melainkan memilih bentuk potongan yang mampu menciptakan ilusi rambut lebih tebal. Potongan dengan ujung rata atau blunt cut disebut dapat membuat rambut terlihat lebih padat dan sehat.

Sebaliknya, penggunaan layer berlebihan justru bisa membuat rambut tampak makin sedikit dan mudah kempis. Panjang rambut juga memengaruhi hasil akhir rambut yang terlalu panjang biasanya jatuh dan terlihat semakin tipis. Karena itu, model pendek hingga sebahu dinilai sebagai pilihan paling ideal.

Berikut beberapa model rambut yang direkomendasikan untuk pemilik rambut tipis:

1. Blunt Bob (Bob Rata)

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/194/3121732/penyebab_dan_sejarah_panjang_gaya_rambut_bob_yang_kembali_viral_dan_hits_di_2025-8Lq6_large.jpg
Penyebab dan Sejarah Panjang Gaya Rambut Bob yang Kembali Viral dan Hits di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/611/3023188/potret-gaya-rambut-terbaru-raffi-ahmad-di-tengah-ibadah-haji-yWFq3ehX1J.jpg
Potret Gaya Rambut Terbaru Raffi Ahmad di Tengah Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/611/3020265/potret-rihanna-natural-tanpa-wig-pede-pamer-rambut-ikal-asli-D1HYBsIsBs.jpg
Potret Rihanna Natural Tanpa Wig, Pede Pamer Rambut Ikal Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/611/3016363/wig-terbuat-dari-rambut-orang-meninggal-mitos-atau-fakta-Y7ViSwuOvl.jpeg
Wig Terbuat dari Rambut Orang Meninggal, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/611/3001609/betah-punya-rambut-lurus-panjang-ariel-tatum-identitas-diri-aku-kt6vIwomiB.jpg
Betah Punya Rambut Lurus Panjang, Ariel Tatum: Identitas Diri Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/611/2995757/potret-warna-rambut-baru-wonbin-riize-bikin-netizen-tergila-gila-YTMrYoDQnK.jpg
Potret Warna Rambut Baru Wonbin RIIZE, Bikin Netizen Tergila-gila
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement