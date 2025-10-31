Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tips Agar si Anabul Gak Kabur dari Rumah, Ini 4 Caranya

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |20:35 WIB
Tips Agar si Anabul Gak Kabur dari Rumah, Ini 4 Caranya
Tips Agar si Anabul Gak Kabur dari Rumah, Ini 4 Caranya. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hal yang paling ditakutkan oleh pemilik anabul adalah, dia hilang begitu saja. Tidak terbayang rasanya bila kehilangan anabul kesayangan. 

Tapi jangan berputus asa. Para pemilik bisa kok menciptakan suasana yang membuat anabul menjadi betah di rumah. 

Berikut ini tiga caranya seperti dikutip dari paradepets, Sabtu (1/11/2025). 

1. Sediakan Kotak Persembunyian
Ini adalah salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan. Kotak atau tempat tertutup yang aman memungkinkan kucing mengekspresikan naluri alami mereka untuk bersembunyi dari potensi ancaman. Ini membantu mengurangi stres dan memungkinkan mereka mengamati lingkungan tanpa merasa terekspos.

2. Pasang Rak Panjat (Climbing Shelves)
Tempat yang tinggi dapat membuat kucing merasa lebih aman karena memungkinkan mereka menghindari ancaman potensial sambil memberikan pandangan "berburu" yang hebat. Ini adalah tempat mundur yang bagus saat mereka stres.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184783//viral-J6jx_large.jpg
Viral! Anjing Bernama Charlie dari Ukraina Punya Ekspresi Selalu Jutek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181683//kucing-aCct_large.jpg
Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180540//kucing-vpa1_large.jpg
10 Tanda Anabul Bahagia dan Merasa Aman, Ada yang Sama? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/330/3179615//ilustrasi-laxI_large.jpg
Daftar Hewan Peliharaan Kesayangan Nabi Muhammad SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/16/3169952//ilustrasi-oykI_large.jpg
Ilmuwan Kembangkan Internet Hewan, Anjing dan Burung Beo Bisa Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/33/3169660//uya_kuya_dan_kucingnya-qugb_large.jpg
Respons Uya Kuya Disebut Tak Becus Merawat Kucing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement