Tips Agar si Anabul Gak Kabur dari Rumah, Ini 4 Caranya

Tips Agar si Anabul Gak Kabur dari Rumah, Ini 4 Caranya. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Hal yang paling ditakutkan oleh pemilik anabul adalah, dia hilang begitu saja. Tidak terbayang rasanya bila kehilangan anabul kesayangan.

Tapi jangan berputus asa. Para pemilik bisa kok menciptakan suasana yang membuat anabul menjadi betah di rumah.

Berikut ini tiga caranya seperti dikutip dari paradepets, Sabtu (1/11/2025).

1. Sediakan Kotak Persembunyian

Ini adalah salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan. Kotak atau tempat tertutup yang aman memungkinkan kucing mengekspresikan naluri alami mereka untuk bersembunyi dari potensi ancaman. Ini membantu mengurangi stres dan memungkinkan mereka mengamati lingkungan tanpa merasa terekspos.

2. Pasang Rak Panjat (Climbing Shelves)

Tempat yang tinggi dapat membuat kucing merasa lebih aman karena memungkinkan mereka menghindari ancaman potensial sambil memberikan pandangan "berburu" yang hebat. Ini adalah tempat mundur yang bagus saat mereka stres.