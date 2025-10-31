Viral Siswi SMA Cantik Ini Diam-Diam Buat Mi Pakai Thumbler di Kelas

JAKARTA - Seorang siswi SMA cantik ini melakukan hal yang unik. Dia memasak mi kuah diam-diam di dalam kelas.

Cara yang ditempuh pun cukup unik. Dia membuat mi rebus dari thumbler yang berisikan air panas.

Dia membagikan tutorial mi rebus secara bertahap. Awalnya dia memasukan mi kering yang sudah dipecah menjadi kecil-kecil dan dimasukan ke dalam thumbler. Kemudian dia memasukan bumbu penyedap dan sosis instan. Botol kemudian dikocok hingga semua bisa terkena air panas yang merata.

Video ini pun langsung viral. Tidak hanya mengomentari cara dia memasak mi rebus, tapi juga si siswi cantik itu diduga adalah Adeline Margaret, anggota girl grup Cherrybelle yang booming di tahun 2011.