HOME WOMEN LIFE

Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |09:10 WIB
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Viral pedagang bawang di Nganjuk kena tipu Rp1,5 miliar demi anak jadi PNS. Niat menjadikan anak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dibayar mahal oleh seorang pedagang bawang bernama Sunarti.

Nilai uang yang disetorkan Sunarti ke pelaku penipuan bukan main besarnya, Rp1,5 miliar. Uang ini dia setorkan ke pelaku bernama Nanang Dwi Ika Prasetya yang mengaku bisa meloloskan anak Sunarti dalam seleksi CPNS, demikian dilansir dari Instagram jatim-trending.

Namun mirisnya, janji Nanang ini hanya bualan palsu saja. Awalnya, anak Sunarti ditawarkan pekerjaan dan tes menjadi sekretaris desa (sekdes), tapi gagal.

Kuasa hukum Sunarti, Wahyu Priyo Jatmiko, menyebut uang sebanyak Rp1,5 miliar itu diberikan kepada pelaku secara bertahap. Setelah gagal tes sekdes, pelaku selanjutnya menawarkan pekerjaan anak korban di bidang perpajakan dengan status sebagai PNS.

“Jadi anak korban ini dua kali gagal dijanjikan pekerjaan oleh pelaku yang sama. Yang pertama dijanjikan jadi Sekretaris Desa dan kedua PNS perpajakan, dan gagal semua,” papar Jatmiko.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
Telusuri berita women lainnya
