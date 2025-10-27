Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit

Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit. (Foto: IG Atalia)

JAKARTA - Berbagai problematika yang dihadapi oleh Atalia Ridwan Kamil, membuat dirinya bisa lebih memaknai arti hidup. Salah satunya cara untuk bangkit dari masalah.

Menurutnya, setiap insan pasti pernah terluka. Namun di saat terluka sedalam apapun, Atalia mengingatkan untuk tidak merasa sendirian.

Sebab, setiap masalah sejatinya memiliki makna pembelajaran untuk memeluk luka. Hal itu bukanlah berarti menyerah dari keadaan.

"Tetapi mengakuinya, memaknainya, mencari pertolongan. Lalu menyerahkannya pada Yang Maha Menyembuhkan. Sebab sesakit apa pun beban yang kita bawa, hati akan selalu menemukan tenangnya, saat kembali pada-Nya." ujarnya, seperti dikutip Sabtu (1/11/2025).

(Foto: IG: Atalia)

Menurutnya, saling mendengar, memahami, dan menopang, akan membuat luka menjadi lebih ringan. Bahkan setiap kebersamaan, maka bisa menemukan keberanian untuk bangkit. Dalam dukungan satu sama lain, kita bisa menemukan cahaya harapan yang tak pernah padam.

Atalia mengingatkan agar tetaplah tegar, tangguh dan bersinar."Dalam lindungan dan kasih sayang Ilahi," imbuhnya.

Seperti diketahui, Atalia kehilangan putranya, Emmeril Kahn Mumtadz pada 2022. Selain itu, Atalia juga dihadapkan isu perselingkuhan sang suami Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana hingga disebut-sebut memiliki buah hati, namun sudah dibantah oleh mantan Gubernur Jawa Barat itu. Berdasarkan hasil tes DNA, anak tersebut bukan anak Ridwan Kamil.

Berikut ini petuah yang disampaikan Atalia :