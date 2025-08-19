Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Ultah Zara ke-21, Putri Bungsu Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Beranjak Dewasa

Aira Cecilia , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |18:40 WIB
Potret Ultah Zara ke-21, Putri Bungsu Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Beranjak Dewasa
Potret Ultah Zara ke-21, Putri Bungsu Ridwan Kamil dan Atalia Praratya yang Beranjak Dewasa (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Potret ultah Zara ke-21, putri bungsu Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Camillia Laetitia Azzahra, putri bungsu dari Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, baru saja menginjak usia ke-21 tahun. Momen spesial tersebut menjadi sorotan melalui unggahan sang ibu, Atalia, yang penuh hangat.

Dalam postingan itu, Atalia tampak membagikan potret kebersamaan bersama putrinya sambil menuliskan doa-doa terbaik untuk sang putri. Zara dan sang ibu, Atalia, terlihat begitu kompak saat perayaan ulang tahun tersebut. Keduanya mengenakan kebaya hitam yang serasi, sambil bergandengan tangan dan saling menatap penuh kehangatan.

Potret kebersamaan ini sontak mencuri perhatian warganet. Banyak yang menilai penampilan keduanya begitu anggun, terlebih dengan kebaya hitam yang memberi kesan elegan sekaligus sederhana. Kebersamaan Atalia dan Zara di momen spesial ini menunjukkan ikatan batin yang kuat antara ibu dan putri bungsunya, yang kini memasuki fase baru dalam hidupnya.

Zara Ridwan Kamil (IG)

Dukungan keluarga memang hadiah terindah yang bisa didapat di hari ulang tahun. Tak sedikit pula yang menuliskan komentar bernuansa haru di kolom unggahan. Warganet ikut merasakan kehangatan hubungan ibu dan anak tersebut, sekaligus mendoakan agar Zara selalu diberikan kebahagiaan dan kesuksesan di usianya yang baru.

 

Halaman:
1 2
      
