Sebelum ke Bareskrim, Lisa Mariana Inginkan Air Gaib yang Bikin Penampilannya Langsung Cetar. (Foto: Lisa Mariana IG)

JAKARTA - Lisa Mariana memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Dalam perjalannya, Selebgram itu sempat memposting harapannya.

Hari ini Lisa akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Lisa yang selalu tampil cetar, pun memiliki harapan agar begitu bangun tak perlu repot untuk ngeblow.

"Siapa yang nyiptain keramas di dunia ini? Kenapa sih enggak ada air gaib? Jadi kan kalau bangun tidur rambut udah dalam keadaan di-blow dan curly, udah cetar gitu ye. Mager banget mana udah tebel banget ini rambut," ucapnya dalam Instagram, Jumat (24/10/2025).

Lisa Mariana tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 14.27 WIB, didampingi pengacaranya. Dia mengenakan dress putih dan hitam.