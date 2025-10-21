Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral, CCTV Ungkap Bayi 6 Bulan Dipukuli ART karena Tak Mau Makan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |14:51 WIB
Viral, CCTV Ungkap Bayi 6 Bulan Dipukuli ART karena Tak Mau Makan
Viral, CCTV Ungkap Bayi 6 Bulan Dipukuli ART karena Tak Mau Makan. (Foto: IG moppomeilin)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah kejadian menyayat hati menimpa seorang bayi berusia 6 bulan. Bayi itu dipukuli oleh asisten rumah tangga (ART) hingga menangis menjerit-jerit.

Kejadian tersebut terungkap setelah rekaman CCTV dibuka oleh orang tua sang bayi. Rekaman CCTV itu kemudian diunggah ke akun Instagram milik ibunya, @moppomeilin.

Menurut pemilik akun yang tak lain adalah ibu dari bayi tersebut, sang buah hati dipaksa makan padahal sedang mengantuk. Alih-alih menidurkan anaknya, si ART justru memukul bayi itu berkali-kali. Pukulan tersebut menghantam kepala dan badan si bayi.

“Kenapa Anda tega banget mukulin anak saya? Dia masih bayi 6 bulan yang hanya tahu menangis kalau lagi ngantuk. Tapi Anda paksakan anak saya makan dan suapi bubur dengan paksa. Anak saya menangis, dan Anda pukuli kepala serta badannya berkali-kali,” ujarnya seperti dikutip dari akun Instagram miliknya, Selasa (21/10/2025).

Ia pun mempertanyakan alasan ART tersebut memukul anaknya. Namun dijawab singkat oleh pelaku, “Gak tahu,” ujarnya.

 

