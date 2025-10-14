Advertisement
BEAUTY

Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 15 Oktober 2025 |08:10 WIB
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Jaga Mental Health, Ini Kata Psikolog
Merawat dan Memanjakan Tubuh Bisa Atasi Mental Health, Ini Kata Psikolog (Foto: Freepik)
JAKARTA - Merawat dan memanjakan tubuh merupakan kegiatan yang disukai banyak orang, termasuk para wanita. Berbagai macam perawatan dilakukan untuk membuat penampilan lebih menarik dan segar saat bersosialisasi dengan kerabat maupun keluarga.

Namun, perawatan tubuh kerap diartikan hanya untuk mempercantik diri. Padahal, perawatan ini memiliki manfaat besar salah satunya untuk kesehatan mental Anda.

Psikolog dan Co-Founfer Kalm, Karina Negara menjelaskan perawatan tubuh yang sering dilakukan para wanita bisa menjadi terapi yang dapat mengatasi masalah kesehatan mental. Ritual kecantikan tersebut pada dasarnya menyentuh panca indera sehingga bisa memberikan efek ketenangan.

“Beauty dan skincare itu menyentuh panca indera kita. Kayak kita pakai lipstik, kemudian mendengar semprotan parfum, itu pendengaran kita juga dimanjakan,” ungkap Karina dalam acara Beauty That Moves You, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Rabu (15/10/2025).

Karina mengatakan perawatan tubuh yang sederhana bahkan dilakukan di rumah dapat memberikan efek ketenangan bila dilakukan dengan benar dan tanpa terburu-buru.

