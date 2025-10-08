Kerap Pakai Baju Seksi, Ibunda Anya Geraldine Ingatkan soal Siksa Kubur

JAKARTA - Anya Geraldine diketahui kerap mengenakan pakaian seksi. Rupanya, Anya Geraldine kerap diingatkan oleh ibundanya tentang siksa kubur.

"Nyokap gue pakai kerudung, orangnya Islami banget. Kalau misalnya gue habis dari Bali, nge-post foto pakai bikini, atau apa, selalu WhatsApp (WA) gue," kata Anya Geraldine kala berbincang dengan selebgram Keanu Agl di WAW Entertainment, pada Januari 2022.

"Dia suka nge-forward siksa kubur, misalnya ada video ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah, di-forward, ada apa, di-forward," tambahnya.

Baru-baru ini, hal mengenai video siksa kubur kembali juga ditanya oleh Ivan Gunawan dalam podcast-nya Comic 8 Revolution. Anya Geraldine pun membenarkan hal tersebut.

Seperti diketahui, Anya membintangi serial film Layangan Putus yang menuai kontroversi. Anya Geraldine lahir di Jakarta pada 15 Desember 1995.