Sudah Dilarang, Bocah Ini Kalang Kabut Setelah Nekat Makan Wasabi

JAKARTA - Aksi kocak terjadi pada seorang anak kecil yang nekat memakan wasabi terekam di sebuah video. Walhasil dia langsung kalang kabut tak kuasa menahan rasa wasabi.

Video yang viral itu mengisahkan seorang anak laki-laki tengah menunggu menu yang dipesannya, yakni ramen. Sebelum ramen datang, anak tersebut penasaran dengan wasabi yang tersedia di meja restoran.

Anak tersebut sudah diingatkan oleh orang tuanya untuk tidak memakan wasabi. Namun, anak tersebut tetap penasaran. "Jadi udah dilarang sama papanya malah maksa ????????," posting akun nabil18_21, seperti dikutip Rabu (1/10/2025).

Begitu dicoba, anak tersebut langsung kalang kabut. Langsung saja orang tua si anak memberikan minum. Namun si anak tampak meringis menahan rasa wasabi.

Wasabi memiliki rasa pedas yang tajam dan menusuk hidung, berbeda dengan cabai yang pedasnya membakar lidah. Sensasi pedas dari wasabi muncul secara cepat, menyengat di hidung dan tenggorokan, tetapi juga cepat hilang. Selain itu, wasabi menghadirkan aroma segar dengan sentuhan herba serta rasa getir yang halus.