HOME WOMEN FOOD

Potret Jeff Satur Asyik Jajan Tahu Bulat Kaki Lima, Netizen: Tetap Ganteng 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |19:09 WIB
Potret Jeff Satur Asyik Jajan Tahu Bulat Kaki Lima, Netizen: Tetap Ganteng 
Potret Jeff Satur Asyik Jajan Tahu Bulat Kaki Lima, Netizen: Tetap Ganteng. (Foto: IG Jeff Satur)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Thailand, Jeff Satur, baru saja menggelar konsernya di Jakarta. Setelah mengobati kerinduan para penggemar, Jeff pun terlihat asyik menikmati kota Jakarta.

Momen itu dibagikan Jeff di akun Instagram-nya. Terlihat popstar Thailand ini berpose sambil menyantap tahu bulat yang begitu fenomenal di Indonesia.

“Street of Jakarta,” tulis Jeff pada postingan @jeffsatur, seperti dikutip Selasa (30/9/2025).

Tak cuma asyik makan tahu bulat, Jeff juga terlihat mengunjungi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Jakarta. Ia pun berfoto dan menikmati momennya di Indonesia ini.

Ada juga potret saat Jeff berada di rooftop Perpusnas ini dan berpose dengan pemandangan kota Jakarta.

Ia juga mengabadikan keindahan kota Jakarta di siang hari sambil pelesiran. Tak hanya itu, Jeff bahkan mengenakan outfit vest motif batik saat berkeliling kota Jakarta.

Sebagai informasi, Jeff Satur merupakan penyanyi dan artis asal Thailand yang kini tengah naik daun. Ia menggelar konser Red Giant Asia Tour yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/9/2025).

 

Halaman:
1 2
      
