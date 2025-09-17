Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 17 September 2025 |17:43 WIB
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet (Foto: Layar Tangkap Sekretaris Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Politisi Muda dari Nahdlatul Ulama (NU) Farida Faricha dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia. Farida tampak memesona dengan brokat warna biru muda. 

Farida menggunakan kebaya modern bernuansa brokat biru muda dengan full payet. Busana yang dikenakan terlihat sederhana namun elegan, cocok untuk acara kenegaraan atau resmi. Motif batik kutu baru sebagai ornamen di bagian depan berwarna ungu-hijau, semakin mempertegas nuansa tradisional Indonesia.

Farida juga memadukan aksesori di bagian kiri, sebagai penyemat selendang warna senada. Farida tampak khidmat saat pelatikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). 

Farida lahir di Grobogan, Jawa Tengah, pada 20 Juli 1986. Dia menggantikan Ferry Juliantono, yang kini menduduki posisi Menteri Koperasi. 

Farida tiba di Istana Negara sejak siang bersama para menteri yang dipanggil oleh Presiden. Farida mengaku dirinya memang mendapat undangan dari Presiden Prabowo.

"Makasih, tadi pagi saya dipanggil bapak presiden. Saya belum tahu (dilantik atau tidak)," ujarnya singkat saat ditanya mengenai kabar tersebut.

(Rani Hardjanti)

      
Telusuri berita women lainnya
