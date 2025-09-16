Profil dan Biodata Hannah Einbinder, Aktris Yahudi yang Serukan Free Palestine di Emmy Awards 2025

JAKARTA – Profil dan biodata Hannah Einbinder, aktris Yahudi yang serukan Free Palestine di Emmy Awards 2025. Nama Hannah Einbinder mendadak menjadi sorotan publik setelah pidato kontroversialnya dalam ajang 77th Primetime Emmy Awards pada 14 September 2025.

Aktris berusia 30 tahun ini, yang dikenal lewat perannya sebagai Ava Daniels dalam serial Hacks, mengakhiri pidatonya dengan seruan tegas:

“Go Birds, f**k ICE, and free Palestine.”

Pernyataan tersebut langsung viral dan memicu perbincangan hangat di media sosial. Einbinder, yang merupakan keturunan Yahudi, menjelaskan bahwa sebagai seorang Yahudi, ia merasa memiliki kewajiban moral untuk membedakan antara identitas agama dan kebijakan negara Israel. Ia menekankan bahwa seruannya bukan untuk menyerang agama, melainkan mengkritik kebijakan yang dianggapnya tidak adil terhadap Palestina.

Karier dan Prestasi

Hannah Einbinder memulai kariernya sebagai stand-up comedian pada 2018 dan cepat menarik perhatian publik dengan gaya humornya yang tajam dan cerdas. Pada 2021, ia mendapatkan peran utama sebagai Ava Daniels dalam serial Hacks yang tayang di HBO Max. Perannya tersebut membawanya meraih penghargaan Primetime Emmy Award untuk kategori Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series pada 2025.

Transformasi Pasca-Emmy