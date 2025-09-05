HUT ke-14, Cantiknya Amora dengan OOTD Jaket Elegan

JAKARTA - Ariannha Amora Lemos, atau yang akrab disapa Amora, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-14. Putri sulung dari pasangan selebritas Krisdayanti dan Raul Lemos itu tumbuh semakin dewasa dan memesona, sekaligus mencuri perhatian publik lewat bakatnya.

Sang ayah, Raul Lemos, turut membagikan ucapan penuh haru untuk Amora melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan itu, tampak Amora menggunakan tiga outfit of the day (OOTD) jaket yang elegan.

(Foto Instagram Ariannha Amora Lemos)

Raul memosting Amora dengan jaket warna pink muda. Jaket itu berbahan beludru atau fleece dengan resleting depan dan ada patch label kecil warna emas di bagian dada kiri.

(Foto Instagram Ariannha Amora Lemos)

Penampilan selanjutnya, Amora menggunakan jaket fur coat atau putih berbulu sintetis warna putih. Amora tampak sedang di daerah bersalju. Jaket tersebut cocok untuk dipakai di musim dingin.

(Foto Instagram Ariannha Amora Lemos)

Foto selanjutnya, Amora menggunakan jaket puffer vest atau rompi tebal berwarna cokelat khaki. Di bagian dada kiri terlihat logo segitiga hitam dengan tulisan di dalamnya Prada.