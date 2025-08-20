Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |20:37 WIB
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali!
Arumi Bachsin Menang Kostum Terbaik dan Bawa Pulang Kambing: Senang Sekali! (Foto: Instagram)
JAKARTA - Arumi Bachsin dan keluarga menang kostum terbaik pada perayaan HUT Republik Indonesia (RI). Arumi bersama sang suami Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan kedua anaknya kompak mengenakan baju adat saat peringatan HUT RI di Gedung Grahadi, Surabaya.

Arumi Bachsin dan keluarga mengenakan baju adat dari Palembang, Sumatera Selatan. Emil Dardak dan Arumi Bachsin memakai atasan putih.

Dia memadukan kebaya putih dengan kain bermotif warna merah. Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memadukannya dengan celana putih dan kain berwarna merah yang dilipat di pinggang. 

arumi

Kemudian kedua anak mereka tampak menawan dengan busana adat berwarna merah. Kompaknya keluarga ini sampai mendapat penghargaan. Arumi berhasil membawa pulang kambing etawa karena menang best kostum.

Halaman:
1 2
      
