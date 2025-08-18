Makna Baju Demang Betawi yang Dipakai Prabowo di HUT ke-80 RI

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di HUT ke-80 RI, Minggu (17/8/2025). Ini menjadi momen perdana Presiden Prabowo memimpin upacara Hari Kemerdekaan.

Dalam prosesi upacara ini, Prabowo mengenakan baju tradisional model jas beskap berwarna putih gading. Baju tersebut diketahui merupakan busana adat Demang Betawi.

Baju adat berwarna putih gading ini terlihat simpel namun juga *stylish* dan menambah aura gagah sang Presiden. Baju adat ini pun memiliki makna tersendiri sebelum dikenakan Presiden Prabowo di upacara Kemerdekaan.

Lantas, apa makna dari baju adat Demang Betawi yang dikenakan Presiden Prabowo?

Baju demang merupakan baju adat pria Betawi yang sering digunakan oleh para bangsawan atau tokoh masyarakat pada masa lalu. Pakaian ini terkesan lebih formal karena dilengkapi dengan potongan jas yang panjang dan rapi.

Jas tersebut dipadukan dengan kain batik yang dililitkan di pinggang, yang juga dikenal dengan kain ujung serong serta penutup kepala berupa blangkon atau liskol.

Warna-warna gelap seperti hitam biasanya mendominasi, karena melambangkan kewibawaan dan kehormatan. Dalam prosesi upacara ini, Presiden Prabowo memilih warna putih gading yang lembut.