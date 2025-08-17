Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Duet Cakra Khan dan Isyana Nyanyi di Istana Negara Pakai Outfit Tradisional

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |10:17 WIB
Duet Cakra Khan dan Isyana Nyanyi di Istana Negara Pakai Outfit Tradisional (Foto: Okezone)
JAKARTA - Penyanyi Cakra Khan dan Isyana Sarasvati turut menjadi pengisi acara di upacara kemerdekaan, Minggu (17/8/2025) di Istana Negara, Jakarta. Cakra dan Isyana tampil di pagi hari dan membakar semangat para hadirin lewat lagu Rumah Kita.

Di penampilannya ini, dua penyanyi Tanah Air itu tampil maksimal dan anggun dengan busana adat. Terlihat Cakra Khan begitu gagah dengan beskap berwarna abu-abu yang dipadukan dengan kain batik cokelat.

Cakra dan Isyana

Isyana pun begitu cantik dengan kebaya modern berwarna putih yang dipadukan dengan kain songket yang indah. Kain tersebut turut menjuntai di bagian pundak Isyana saat bernyanyi jelang Upacara Bendera Hari Kemerdekaan ini.

Kemistri keduanya begitu terasa saat menyanyikan sederet lagu-lagu kebangsaan di Istana Negara. Penampilan mereka juga turut membakar semangat para tamu undangan saat Upacara HUT ke-80 RI ini.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
