HOME WOMEN BEAUTY

Camilan yang Bikin Kulit Cepat Kusam

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Jum'at, 15 Agustus 2025 |06:05 WIB
Camilan yang Bikin Kulit Cepat Kusam
Camilan yang Bikin Kulit Cepat Kusam (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Camilan ini bisa bikin kulit cepat kusam. Punya kebiasaan ngemil sambil scroll media sosial? Hati-hati, karena beberapa camilan manis dan olahan ternyata bisa membuat kulit cepat kusam dan rentan berjerawat. Berdasarkan ulasan di blog Charleston Dermatology, berikut penjelasan singkat yang wajib kamu tahu:

Kenapa Camilan Bisa Merusak Tampilan Kulit?


Camilan tinggi gula dan makanan olahan seperti permen, kue, atau minuman bersoda dapat memicu lonjakan insulin. Kondisi ini membuat kelenjar minyak di kulit bekerja berlebihan, memicu produksi sebum berlebih, menyumbat pori-pori, dan akhirnya menyebabkan jerawat serta tampilan kulit kusam.

Selain itu, camilan olahan umumnya mengandung lemak tidak sehat dan bahan tambahan yang dapat memicu peradangan di tubuh kondisi yang buruk untuk kesehatan kulit.

Alternatif Camilan yang Lebih Ramah untuk Kulit

Berikut beberapa pilihan camilan yang bersahabat dengan kulit, seperti direkomendasikan oleh Charleston Dermatology:

  • Wortel dengan hummus – kaya beta-karoten yang mendukung regenerasi sel kulit
  • Irisan apel dengan almond butter – perpaduan serat, lemak sehat, dan vitamin E
  • Yogurt Yunani dengan beri – mengandung probiotik dan antioksidan
  • Paprika atau mentimun potong – menghidrasi, renyah, kaya vitamin C yang mencerahkan kulit
  • Air putih & teh hijau – penting untuk hidrasi, teh hijau mengandung antioksidan yang membantu meredam peradangan

Buat kamu yang lagi cari makeup dan parfum jangan lupa nonton Live Shopping TikTok Beautyzone. Ada banyak produk kecantikan yang menarik dengan harga promo.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      

