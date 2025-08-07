Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Banyak Kasus Kekerasan Anak, Kak Seto: Kadang Kita Kewalahan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:12 WIB
Banyak Kasus Kekerasan Anak, Kak Seto: Kadang Kita Kewalahan
Banyak Kasus Kekerasan Anak, Kak Seto: Kadang Kita Kewalahan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi mengakui banyaknya kasus kekerasan hingga penelantaran anak di Ibu Kota turut meringankan pekerjaan dari LPAI Pusat.

Hal itu disampaikan usai menghadiri Pelantikan Pengurus Baru LPAI Jakarta periode 2025–2030 di kawasan PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Kasus di Jakarta cukup banyak dan kadang-kadang kita kewalahan, padahal kita juga menangani kasus-kasus di Papua, di Maluku, di Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Jadi kami merasa sangat terbantu dan ini mungkin salah satu kepengurusan yang jelas dan paling lengkap dibandingkan beberapa daerah yang lain," ujar Kak Seto, Kamis (7/8/2025).

Kak Seto

"Saya optimistis bahwa ini akan banyak membantu dan juga memperkuat LPAI Pusat yang selama ini juga banyak ditarik dalam kegiatan-kegiatan untuk wilayah di LPAI Jakarta," tambahnya.

Sementara itu, Penasihat LPAI Jakarta, Irjen Rinny Wowor menekankan pihaknya juga akan memberikan perlindungan bagi anak-anak Indonesia untuk mendapat lingkungan aman dan ramah anak. Ia juga akan mendukung penuh program Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga sekolah rakyat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/07/612/2741896/viral-ayah-kandung-tendang-anak-sendiri-kpai-beri-tanggapan-0F7l8ZarIZ.jpg
Viral Ayah Kandung Tendang Anak Sendiri, KPAI Beri Tanggapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/612/2422287/survei-nasional-2-dari-3-anak-indonesia-pernah-alami-kekerasan-1aT6k9xyS0.jpg
Survei Nasional: 2 dari 3 Anak Indonesia Pernah Alami Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/03/612/2419732/pandemi-covid-19-sebabkan-perdagangan-anak-meningkat-di-india-iaWo0tx400.jpg
Pandemi Covid-19 Sebabkan Perdagangan Anak Meningkat di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/10/196/2181171/kasus-remaja-bunuh-balita-psikolog-orangtua-harus-lebih-peduli-dengan-anak-04j0reVwas.jpg
Kasus Remaja Bunuh Balita, Psikolog : Orangtua Harus Lebih Peduli dengan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/11/196/2151829/tindak-kekerasan-intai-siapa-saja-kenali-10-ciri-pelakunya-xAH7dSJh3Y.jpg
Tindak Kekerasan Intai Siapa Saja, Kenali 10 Ciri Pelakunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/23/196/1877176/patut-dicontoh-begini-cara-pemuda-marunda-turunkan-angka-kekerasan-pada-anak-xxnN6OBCz0.jpg
Patut Dicontoh, Begini Cara Pemuda Marunda Turunkan Angka Kekerasan pada Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement