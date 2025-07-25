5 Parfum Mewah dengan Aroma Kemenyan, Wangi Hangat yang Elegan dan Berkelas

LIMA parfum mewah dengan aroma kemenyan, wangi hangat yang elegan dan berkelas. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong agar Indonesia segera melakukan hilirisasi komoditas kemenyan seperti yang telah dilakukan pada nikel.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dikenal sebagai salah satu penghasil kemenyan terbaik di Indonesia.

Gibran menyebut bahwa kemenyan memiliki potensi besar karena sudah digunakan oleh merek-merek ternama dunia seperti Louis Vuitton (LV) dan Gucci sebagai bahan dasar parfum. Ia juga menyoroti pentingnya riset dan pengembangan untuk produk turunan kemenyan agar anak muda Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah.

“Ini ada hilirisasi kemenyan luar biasa sekali. Pak Presiden akan konsen sekali untuk masalah pertanian dan pangan. Kemenyan, kunyit, telang Indonesia luar biasa sekali,” ujar Gibran, dikutip dari YouTube Setwapres, Sabtu (26/7/2025).

Apa Itu Kemenyan?

Kemenyan adalah getah pohon yang berasal dari spesies Styrax. Nama lain dari kemenyan adalah benzoin. Di Indonesia, kemenyan kerap digunakan dalam berbagai praktik budaya dan spiritual, misalnya sebagai dupa atau campuran dalam rokok kemenyan.

Namun, pemanfaatan kemenyan tidak hanya terbatas pada upacara atau kepercayaan tradisional. Kemenyan juga digunakan secara luas dalam industri parfum, obat-obatan, kosmetik, dan farmasi. Kandungan aromatik alaminya menjadikannya bahan yang sangat dihargai dalam pembuatan wewangian kelas atas.

Kemenyan dalam Dunia Parfum

Aroma kemenyan atau incense dikenal karena karakteristiknya yang hangat, misterius, dan mendalam. Selain memberi kesan sakral, kemenyan juga memperkuat identitas aroma dalam parfum mewah, menjadikannya pilihan utama bagi banyak rumah mode global.

Berikut ini lima parfum mewah yang menggunakan kemenyan sebagai salah satu komposisi utamanya:

1. Comme des Garçons Incense Avignon

Parfum unisex ini merupakan bagian dari koleksi Series 3 Incense dari Comme des Garçons yang dirancang oleh perfumer Bertrand Duchaufour. Campuran elemi, chamomile, labdanum, myrrh, dan kemenyan menciptakan aroma yang atmosferik dan tenang.

Harga sekitar Rp1.750.000