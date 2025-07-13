Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Hari Pertama Sekolah, Pastikan Anak Sudah Punya 6 Hal Ini Moms

Gilang Rian Syahputra , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |05:15 WIB
Hari Pertama Sekolah, Pastikan Anak Sudah Punya 6 Hal Ini Moms
Hari Pertama Sekolah, Pastikan Anak Sudah Punya 6 Hal Ini Moms (Foto: Freepik)
MOMS sudah tau belum? ternyata masuk sekolah bukan hanya membawa tas baru atau memakai seragam rapi. Bagi siswa, apalagi yang baru pertama kali masuk sekolah, ada beberapa hal yang harus dimiliki agar bisa menjalani proses belajar dengan lancar dan siap untuk masuk sekolah lagi.

Ternyata ada juga mental anak yang harus sudah disiapkan sebelum masuk sekolah. Melansir Instagram @gitaakw, Senin (14/7/2025), ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum anak masuk sekolah.

Berikut inilah hal utama yang wajib dimiliki siswa sebelum memulai hari pertamanya di bangku sekolah:

Ilustrasi anak sekolah
1. Seragam Sekolah

Seragam adalah identitas seorang siswa di lingkungan sekolahnya. Pastikan anak memiliki seragam yang lengkap dan nyaman dipakai. Lalu, agar tidak membeli pakaian lagi kedepannya, kalian bisa menaikkan 1 ukuran seragam sekolah agar tidak sempit karena badan anak cepat gede


2. Tas Sekolah

Pilih tas yang sesuai dengan ukuran tubuh anak dan nyaman dipakai oleh anak. Lalu, pilih tas yang ringan, lucu, dan kuat agar anak semangat bawa tasnya sendiri. Tas dengan bantalan bahu yang empuk akan mengurangi risiko pegal, apalagi ketika anak banyak membawa buku.

3. Sepatu Sekolah

Carilah sepatu yang kuat dan sesuai dengan peraturan sekolah (biasanya warna hitam polos). Cek bagian sol nya, pastikan anak nyaman untuk beraktifitas seharian di sekolah. Lebihkan satu ukuran ya, biar ga kekecilan saat dipakai.

 

