HOME WOMEN LIFE

Pertimbangkan 8 Hal ini Sebelum Putuskan Bercerai

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Minggu, 13 Juli 2025 |14:58 WIB
Pertimbangkan 8 Hal ini Sebelum Putuskan Bercerai
Pertimbangkan 8 Hal ini Sebelum Putuskan Bercerai  (Foto: Freepik)
A
A
A

KONFLIK mertua vs menantu menjadi salah satu pemicu terjadinya perceraian. Namun, sebelum menetapkan keputusan akhir untuk bercerai sangat penting untuk mempertimbangkan, salah satunya kesiapan diri  menanggung konsekuensi setelah bercerai.

Dalam kehidupan pernikahan tidak ada yang berjalan mulus pasti akan ada sebuah konflik yang terjadi baik itu dengan pasangan, mertua bahkan saudara ipar. 

Berbagai konflik ini juga bisa menjadi pemicu keretakan rumah tangga jika tidak diselesaikan dengan komunikasi secara jelas dan baik-baik. Dalam beberapa kasus jika konflik pasangan antar mertua atau ipar tidak kunjung membaik membuat pasangan mulai berpikir lebih baik berpisah.

Konselor Pernikahan Shofiy Yusro, S.Psi menjelaskan, sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk bercerai. Ada baiknya jika pasangan tidak gegabah dan pertimbangkan beberapa hal penting ini, antara lain: 

1. Sudahkah Usaha Maksimal Dilakukan?

- Apakah sudah mencoba komunikasi terbuka?
- Sudahkah mencoba konseling pernikahan?
- Apakah sudah melibatkan pihak ketiga yang adil (keluarga, mediator)?
- Apakah ini keputusan yang diambil dalam keadaan tenang, bukan saat marah atau emosi?


2. Dampak pada Anak

- Apakah anak akan lebih terluka jika terus menyaksikan pertengkaran, atau justru lebih tenang jika orangtuanya berpisah secara damai?
- Siapa yang akan mengasuh anak? (hak asuh & waktu pertemuan)
- Apakah anak akan tetap mendapat cinta dari kedua orangtua meskipun berpisah?

 

Halaman:
1 2 3
      
