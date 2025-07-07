Kolektor Kipas Angin, Anak Tasya Kamila bahkan Jawab Keluhan Kerusakan Kipas Milik Netizen

JAKARTA - Setelah menikah dengan Randi Bachtiar, Tasya Kamila dikaruniai dua orang anak yaitu Arrasya Bachtiar dan Shafanina Bachtiar. Uniknya anak laki-lakinya memiliki hobi yang berbeda dengan usianya, mengoleksi berbagai jenis kipas angin.

Penyebab putra sulungnya Arrasya, menyukai kipas angin diceritakan oleh ibunya di podcast Youtube Raditya Dika @radityadika. Dalam video tersebut Tasya Kamila menceritakan bahwa anaknya dulu justru malah takut dengan kipas angin, namun Tasya dan suaminya selalu meyakinkan sang putra bahwa kipas angin tidak berbahaya.

“Iya anak aku koleksi kipas angin, mainan favoritnya kipas angin. Awalnya tuh dia itu takut sama kipas, jadi setiap ada kipas dari umur sebelum satu tahun, kalau ada kipas takut, jadi kita selalu bilang gapapa,” ucap Tasya Kamila ketika ditanya oleh Raditya Dika mengenai awal mula anaknya bisa menggemari kipas angin.

Dalam podcast tersebut, Tasya mengungkapkan bahwa putranya banyak belajar dari koleksi kipas angin yang dimilikinya. Dari sekadar mengenal warna, anaknya mulai belajar berimajinasi, memahami berbagai elemen yang ada di dalam kipas, hingga akhirnya mampu mengkreasikan barang-barang menjadi kipas buatan sendiri.

“Dia belajar warna dari situ, belajar berimajinasi, terus lanjut lagi dia mulai tertarik dengan berbagai komponen kipas. Dirumah tuh kaya bengkel, pagi-pagi tuh kayak suara kipas lagi diapain. Sekarang nih, lebih suka mengkreasikan kipas. Tapi dari kayak kardus dibikin jadi kipas,” katanya.

Tasya juga menambahkan, kini sang putranya sudah seperti kolektor kipas. Ia mengoleksi berbagai jenis kipas angin dengan bentuk, warna, dan model yang beragam. Hal ini terbukti dari berbagai postingan media sosial Tasya Kamila, yang menunjukkan Arrasya memiliki koleksi kipas bergambar panda, berwarna kuning, hijau, serta berbagai macam ukuran, mulai dari kecil, sedang, hingga besar.

Bahkan salah satu unggahan Instagram pribadinya @tasyakamila, saat ada netizen bertanya soal keluhan terkait kipas angin, Arrasya mampu menjawabnya dengan tepat dan cepat. Ia tidak hanya menjelaskan masalahnya, tetapi juga memberikan solusi secara lugas, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang kipas angin memang bukan main-main.