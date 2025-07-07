Kenapa Usia Anak Masuk SD Harus 7 Tahun?

KAPAN waktu paling tepat bagi seorang anak untuk memulai pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) sering kali menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua. Pertanyaan ini semakin sering ditanyakan seiring adanya peraturan yang memperbolehkan anak berusia 6 tahun masuk SD dengan catatan tertentu.

Namun, Terapis Okupasi Anak Aulia Fitriani, A.Md.OT, S.Psi menekankan pentingnya keselarasan antara tuntutan kurikulum dan tahap perkembangan kognitif anak, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia.

"Sebenarnya, kalau kita bicara di Indonesia, sekolah dasar itu kan memang maksudnya cukup berat gitu, ya, pelajarannya," jelas Aulia kepada Okezone, Senin (7/7/2025).

Dia membandingkan bahwa konteks pendidikan dasar di Indonesia berbeda dengan negara lain yang mungkin memiliki sistem yang berbeda. Menurutnya, anak SD di Indonesia saat ini memerlukan kesiapan yang lebih advance sebelum masuk ke tingkat SD.

Untuk mengukur kesiapan kognitif anak, Miss Aulia merujuk pada teori perkembangan kognitif Jean Piaget yang membagi proses berpikir anak ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap ini menjadi kunci untuk menentukan kesiapan anak dalam menghadapi materi akademis yang lebih terstruktur.

"0 sampai 2 tahun itu sensori motor, jadi anak-anak itu memproses informasi dengan gerakan tubuhnya," ujar Aulia.