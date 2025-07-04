Ibu Hamil Boleh Konsumsi Makanan Pedas, Ini Syaratnya

NGIDAM makanan pedas selama kehamilan adalah hal yang umum terjadi. Namun, banyak ibu hamil yang khawatir bahwa konsumsi makanan pedas dapat membahayakan janin atau memicu persalinan dini. Menurut para ahli, konsumsi makanan pedas dalam jumlah sedang umumnya aman selama kehamilan.

Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan pedas secara moderat dapat membahayakan perkembangan janin. Namun, setiap kehamilan bersifat unik, dan sensitivitas individu terhadap makanan pedas dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk memperhatikan reaksi tubuh mereka terhadap makanan pedas dan berkonsultasi dengan tenaga medis jika diperlukan.

Mengidam makanan pedas selama kehamilan bisa disebabkan oleh perubahan hormon, kebutuhan nutrisi, atau kondisi mental tertentu. Sekitar 50 hingga 90% ibu hamil mengalami ngidam pada suatu titik dalam kehamilan mereka. Mengidam makanan pedas tidak dikaitkan dengan masalah kesehatan tertentu, sehingga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, demikian dilansir dari Parents, Minggu (6/7/2025).

Meskipun aman, konsumsi makanan pedas dapat menyebabkan efek samping seperti mulas dan gangguan pencernaan. Efek samping ini umumnya tidak berbahaya, tetapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Jika sebelumnya tidak terbiasa dengan makanan pedas, sebaiknya mulai dengan porsi kecil dan tingkatkan secara bertahap sesuai toleransi tubuh.

Beberapa orang percaya bahwa makanan pedas dapat memicu persalinan. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Meskipun makanan pedas dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan yang menghasilkan kram perut mirip kontraksi, hal ini tidak cukup kuat untuk memicu persalinan.