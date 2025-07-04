Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ibu Hamil Boleh Konsumsi Makanan Pedas, Ini Syaratnya

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |17:20 WIB
Ibu Hamil Boleh Konsumsi Makanan Pedas, Ini Syaratnya
Ibu Hamil Boleh Konsumsi Makanan Pedas, Ini Syaratnya (Foto: Freepik)
A
A
A

NGIDAM makanan pedas selama kehamilan adalah hal yang umum terjadi. Namun, banyak ibu hamil yang khawatir bahwa konsumsi makanan pedas dapat membahayakan janin atau memicu persalinan dini. Menurut para ahli, konsumsi makanan pedas dalam jumlah sedang umumnya aman selama kehamilan.

Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan pedas secara moderat dapat membahayakan perkembangan janin. Namun, setiap kehamilan bersifat unik, dan sensitivitas individu terhadap makanan pedas dapat bervariasi. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk memperhatikan reaksi tubuh mereka terhadap makanan pedas dan berkonsultasi dengan tenaga medis jika diperlukan.

Mengidam makanan pedas selama kehamilan bisa disebabkan oleh perubahan hormon, kebutuhan nutrisi, atau kondisi mental tertentu. Sekitar 50 hingga 90% ibu hamil mengalami ngidam pada suatu titik dalam kehamilan mereka. Mengidam makanan pedas tidak dikaitkan dengan masalah kesehatan tertentu, sehingga tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan, demikian dilansir dari Parents, Minggu (6/7/2025).

Ibu Hamil

Meskipun aman, konsumsi makanan pedas dapat menyebabkan efek samping seperti mulas dan gangguan pencernaan. Efek samping ini umumnya tidak berbahaya, tetapi bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Jika sebelumnya tidak terbiasa dengan makanan pedas, sebaiknya mulai dengan porsi kecil dan tingkatkan secara bertahap sesuai toleransi tubuh.

Beberapa orang percaya bahwa makanan pedas dapat memicu persalinan. Namun, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini. Meskipun makanan pedas dapat menyebabkan iritasi saluran pencernaan yang menghasilkan kram perut mirip kontraksi, hal ini tidak cukup kuat untuk memicu persalinan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/01/481/2403901/tips-puasa-sehat-untuk-ibu-hamil-2nFrJiQhz4.jpg
Tips Puasa Sehat untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/25/481/1891433/ibu-hamil-rasakan-panas-di-ulu-hati-begini-cara-mengatasinya-ShbeoDWjL4.jpg
Ibu Hamil Rasakan Panas di Ulu Hati, Begini Cara Mengatasinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/03/481/1867469/alasan-ibu-hamil-harus-lebih-banyak-makan-bayam-kbbUH35Tvo.jpg
Alasan Ibu Hamil Harus Lebih Banyak Makan Bayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/14/194/1859401/cara-efektif-mengurangi-timbulnya-stretch-mark-saat-hamil-y4lcvk1Pfr.jpg
Cara Efektif Mengurangi Timbulnya Stretch Mark saat Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/23/196/1849064/5-cara-ampuh-atasi-stres-saat-kehamilan-M2U4zIMrdD.jpg
5 Cara Ampuh Atasi Stres saat Kehamilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/30/481/1766256/ibu-hamil-sebaiknya-hindari-makan-sushi-ini-alasannya-eVMe5D59e8.jpg
Ibu Hamil Sebaiknya Hindari Makan Sushi, Ini Alasannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement