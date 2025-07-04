Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Minyak Zaitun Lebih Sehat? Cek Faktanya

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |16:14 WIB
Benarkah Minyak Zaitun Lebih Sehat? Cek Faktanya
Benarkah Minyak Zaitun Lebih Sehat? Cek Faktanya (Foto: Freepik)
MINYAK zaitun dinilai lebih sehat dan bisa menggantikan minyak goreng. Seorang Ahli Gizi Swatee Sandhan mengatakan bahwa minyak zaitun kaya akan lemak tak jenuh tunggal, Vitamin E, Vitamin K, dan antioksidan kuat yang membantu melawan peradangan dan stres oksidatif. 

Hal tersebut bermanfaat untuk mencegah penyakit seperti masalah jantung, diabetes tipe 2, obesitas, dan bahkan beberapa jenis kanker.
 
“Antioksidan dalam minyak ini juga membantu melindungi seseorang dari penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, obesitas, dan kanker, yang juga disebut penyakit tidak menular. Stres oksidatif atau pembentukan radikal bebas dalam tubuh cukup tinggi dalam kasus-kasus ini. Pada penyakit-penyakit ini, serta pada orang dengan masalah kesehatan lain, menambahkan antioksidan atau nutrisi imun dalam tubuh membantu melawan stres oksidatif atau radikal bebas yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ini atau obat-obatan yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut,” jelas Swatee Sandhan dilansir dari Hindustan Times, Minggu (6/7/2025).

Manfaat Minyak Zaitun


Manfaat mengonsumsi minyak zaitun

-    Satu sendok teh minyak zaitun setara dengan 5 ml minyak, mengandung sekitar 40 kilokalori dan 4,6 gram lemak—utama kaya akan lemak tak jenuh tunggal.

-    Minyak zaitun kaya akan Vitamin E dan Vitamin K, serta beberapa nutrisi lain yang kita sebut antioksidan.

-    Minyak zaitun mengandung senyawa fenolik yang sebenarnya berkontribusi pada manfaat kesehatan dan stabilitas minyak, dimana mengurangi titik asap dan membuatnya berguna untuk digunakan dalam memasak.

-    Minyak zaitun dengan tambahan esensi minyak virgin kaya akan antioksidan seperti hydroxytorsol, tyrosol, oliproin, dan oilocanthol.

 

