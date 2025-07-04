Resep Miyeokguk, Sup Rumput Laut dari Korea yang Cocok Disantap di Musim Hujan

Resep Miyeokguk, Sup Rumput Laut dari Korea yang Cocok Disantap di Musim Hujan

JAKARTA - Sejumlah daerah di Indonesia masih diterjang hujan lebat di sore hingga malam hari. Cuaca yang dingin pun membuat makanan yang hangat dan lezat semakin terasa nikmat.

Salah satu menu yang bisa Anda coba di musim hujan ini ialah miyeokguk. Sup rumput laut asal Korea Selatan ini memiliki cita rasa yang lezat dan cocok disantap saat musim hujan.

Bagi penggemar drama Korea, sup miyeokguk ini juga sudah tak asing lagi. Karenanya, makanan hangat satu ini bisa juga menjadi peneman Anda saat menyaksikan drama Korea.

Penasaran, seperti apa cara membuat dari miyeokguk, sup rumput laut asal Negeri Ginseng yang cocok disantap di musim hujan? Yuk simak resep Miyeokguk dilansir akun Instagram, @michelalex, Sabtu (5/7/2025).



Bahan-bahan:

7 bawang putih, cincang halus

100 gr daging sapi bagian apa saja, iris tipis

10 gr rumput laut kering

2 sdm minyak wijen

1,3 liter air

3 sam kecap ikan

4 som kecap asin



Cara membuat:

- Gunting rumput laut menjadi pendek. Rendam dengan air selama 10-15 menit lalu angkat

- Tumis daging sapi dengan minyak wijen hingga matang

- Masukan rumput laut lalu masak lagi sebentar

- Tuang air, kecap ikan & kecap asin. Aduk rata. Masak hingga daging sapi lembut. Tambahkan lagi air bila perlu

- Jika suka rasa bawang putih, tuang di akhir saat daging sapi sudah lembut. Jika mau rasa bawang putih lebih soft, tuang di awal bersamaan dengan air

- Sesuaikan lagi rasa dengan kecap ikan dan kecap asin

- Sajikan miyeokguk dengan nasi putih yang hangat.

(Kemas Irawan Nurrachman)