HOME WOMEN LIFE

Dampak Buruk Paksa Anak Masuk SD di Usia Dini

Rahma Anhar , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |16:10 WIB
Dampak Buruk Paksa Anak Masuk SD di Usia Dini
Dampak Buruk Paksa Anak Masuk SD di Usia Dini (Foto: Freepik)
A
A
A

ORANGTUA harus tau dampak buruk memaksakan anak masuk Sekolah Dasar (SD) pada usia dini. Bahkan, beberapa anak sudah bisa membaca dan menulis pada usia empat hingga lima tahun. Namun, apakah itu menunjukkan bahwa anak sudah siap untuk masuk sekolah menengah? 

Seorang Psikolog Parenting Andreas mengingatkan orangtua untuk tidak hanya mengejar ijazah dengan cepat, tetapi juga memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan fisik anak sebelum masuk pendidikan formal 

Anak Belajar

“Banyak anak yang masuk SD terlalu dini memang terlihat pintar di awal. Tapi begitu masuk kelas 3 atau 4, motivasi belajarnya mulai turun drastis,” ungkap Andreas dilansir dari TikToknya, Rabu (2/7/2025).

Dia menjelaskan bahwa pada usia ini, anak-anak mulai lelah dan kehilangan semangat karena mereka telah "dipaksa" untuk duduk diam, memperhatikan pelajaran, dan menyesuaikan diri dengan aturan sekolah yang mungkin tidak sesuai dengan perkembangan mereka saat ini.

Berapa sih Usia Ideal Masuk SD?

