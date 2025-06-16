JAKARTA - Gelaran bazar perlengkapan kegiatan outdoor (luar ruangan) dari produk dalam dan luar negeri, Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 sukses digelar. Acara ini diselenggarakan pada 12-15 Juni 2025 di Hall B Jakarta Convention Center.
Chief Executive Officer COS Event Disyon Toba mengatakan, acara “Lebaran Anak Outdoor” tahun ini digelar dengan melibatkan ada 139 jenama yang terdiri dari 104 brand lokal dan 54 brand luar.
"Indofest 2025 kali ini kembali menghadirkan berbagai produk baru, lebih dari 20 brand lokal baru yang baru pertama hadir di Indofest. Masih banyak lagi produk-produk yang menghadirkan diskon menarik produk dari brand-brand outdoor dalam dan luar negeri," ujarnya.
Ia menjelaskan saat ini dunia outdoor sudah semakin digemari masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan luar ruangan dan banyak kegiatan olahraga di setiap pekan.
"Yang menarik saat ini, dunia trail run semakin banyak diminati masyarakat. Banyak event-eventnya berjamur di setiap daerah," kata Disyon.