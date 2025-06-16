Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sukses Digelar! Indofest 2025 Bawa 139 Jenama dan Banyak Diskon Menarik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |11:22 WIB
Sukses Digelar! Indofest 2025 Bawa 139 Jenama dan Banyak Diskon Menarik
Indofest 2025 bawa 139 jenama dan tawarkan diskon menarik. (Foto: dok Indofest)
A
A
A

JAKARTA - Gelaran bazar perlengkapan kegiatan outdoor (luar ruangan) dari produk dalam dan luar negeri, Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2025 sukses digelar. Acara ini diselenggarakan pada 12-15 Juni 2025 di Hall B Jakarta Convention Center.

‎Chief Executive Officer COS Event Disyon Toba mengatakan, acara “Lebaran Anak Outdoor” tahun ini digelar dengan melibatkan ada 139 jenama yang terdiri dari 104 brand lokal dan 54 brand luar.

‎"Indofest 2025 kali ini kembali menghadirkan berbagai produk baru, lebih dari 20 brand lokal baru yang baru pertama hadir di Indofest. Masih banyak lagi produk-produk yang menghadirkan diskon menarik produk dari brand-brand outdoor dalam dan luar negeri," ujarnya.

‎Ia menjelaskan saat ini dunia outdoor sudah semakin digemari masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya kegiatan luar ruangan dan banyak kegiatan olahraga di setiap pekan.

‎"Yang menarik saat ini, dunia trail run semakin banyak diminati masyarakat. Banyak event-eventnya berjamur di setiap daerah," kata Disyon.

Halaman:
1 2 3
      
